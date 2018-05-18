Сервис Portmone обновил свое приложение

18 мая 2018, 12:45

Portmone – сервис онлайн-платежей и переводов в Украине представил новое мобильное приложение для смартфонов и планшетов на базе ОС Android и iOS.

С его помощью можно быстро и легко оплатить коммунальные платежи, пополнить мобильный счёт и осуществить денежный перевод прямо с экрана смартфона, навсегда забыв об очередях и походах в банк. Приложение обладает простым и интуитивно понятным интерфейсом, позволяющим выполнять любые действия всего в пару кликов. Теперь для совершения необходимого платежа, не нужно записывать или запоминать пароли от различных аккаунтов, так как все необходимые сервисы собраны в одном удобном и быстром приложен.

Сконцентрировавшись на клиентском опыте пользователей, команда Portmone обновила и упростила форму регистрации, облегчила процесс создания шаблонов и добавила возможность быстрой авторизации посредством биометрической идентификации Face ID и Touch ID. Внедрение передовых технологий сделало приложение заметно быстрее и стабильнее предыдущей версии. Более того, Portmone.com стала первой компанией в Украине, прошедшей международный аудит безопасности в соответствии с требованиями стандарта PCI DSS, что делает процесс оплаты счетов и переводов не просто максимально удобным и быстрым, но и максимально безопасным.

В Portmone ценят и дорожат своими пользователями, регулярно предлагая им различные акции и специальные предложения, а каждый новый клиент получает возможность оплаты коммунальных и телеком-счетов без комиссии в первые два месяца.



Основные преимущества нового приложения:

Обновлённый интерфейс. Новый дизайн интерфейса стал проще и дружелюбнее. На главном экране теперь всегда отображается список самых популярных у пользователя операций и окно поиска. Обновлённые разделы «Оплата счетов» и «Кошелёк карт» стали удобнее, а также получили более простую форму регистрации и создания шаблонов.

Оплата в два клика. Количество шагов для совершения оплаты сократилось до двух, так что теперь приложением Portmone можно пользоваться буквально на ходу.

Обновлённый профиль пользователя. Появилась возможность выбора тарифного плана и персонализации приложения.

Новые возможности для перевода. Добавилась возможность перевода денег по номеру телефона и QR-коду.

Контроль за проведением операций. Если в процессе заполнения шаблонов пользователь допустит ошибку, система не позволит перейти к следующему шагу и укажет, что именно необходимо исправить.

Новые способы получения квитанций. Теперь запросить квитанции на e-mail или в мессенджер можно прямо из приложения.

Приложение Portmone – самый быстрый и удобный способ перевести деньги и оплатить счета прямо с мобильного телефона. Загрузить программу на свой смартфон можно в любое время и совершенно бесплатно из магазинов Google Play и App Store.