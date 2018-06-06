ПриватБанк оснастил банкоматы системой защиты от кибервзлома

6 июня 2018, 11:45

ПриватБанк внедрил в своей сети банкоматов принципиально новую систему безопасности, которая позволяет обеспечить максимальную защиту банкоматной сети от попыток кибервзлома путем вмешательства в работу операционной системы АТМ.

Как сообщили в Службе безопасности банка, новое технологическое решение установлено на более чем 7 100 банкоматов ПриватБанка.



«Система тотальной защиты банкоматов ПриватБанка от физического взлома сделала практически невозможным безнаказанный доступ к финансовым средствам со стороны грабителей, – отметил руководитель Службы безопасности ПриватБанка Сергей Болотин. – Новая система защиты от кибервзлома делает практически бесполезными и попытки постороннего воздействия на работу компьютерной системы банкомата».



По данным Службы безопасности ПриватБанка, система защиты от кибервзлома позволяет как определять и своевременно реагировать на попытки постороннего подключения к внутренним системам банкомата, так и блокировать работу АТМ при угрозе вмешательства в его операционную систему с помощью вредоносных компьютерных программ.



