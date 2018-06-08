Киевстар запустил мобильное приложение m-Agri для небольших сельских хозяйств

8 июня 2018, 9:15

7 июня 2018 во время совместной пресс-конференции Киевстар и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины была представлена бета-версия продукта.



Крупнейший мобильный оператор Украины при поддержке Минагрополитики стал разработчиком мобильного приложения для малых фермерских хозяйств. Бизнес-приложение, получившее название m-Agri, должно обеспечить аграриям легкий доступ к передовым практикам, базе знаний, отраслевым ценовым предложениям, новостям, ресурсам профессиональной подготовки и онлайн консультаций, а также вывести фермеров на новые рынки для продажи своей продукции и предоставить им возможности для роста собственного бизнеса.

«Небольшим хозяйствам трудно конкурировать с агрохолдингами, которые имеют на вооружении целый штат профессионалов, технологии и доступ к информационным и торговым ресурсам, – рассказал Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – Поэтому мы решили предложить малым фермерам альтернативу - мобильного помощника «все в одном», который помещается в кармане и всегда под рукой».На сегодня m-Agri насчитывает семь основных разделов: Новости, Рыночные цены, Погода, Финансы, База знаний, Smart-помощник, Сообщения. Однако функционал платформы развивается и в дальнейшем будет дополнен востребованными финансовыми сервисами, площадкой для торговли и т.д.«Малые фермеры не имеют достаточного финансового ресурса, чтобы быстро получать ценные отраслевые знания, которые, к примеру, имеют возможность заказать крупные агрохолдинги. Поэтому сотрудничество Минагрополитики и Киевстар по созданию и запуску удобного мобильного приложения для мелких аграриев очень важна. Благодаря новому приложению аграрии без особых затрат смогут получать полезную информацию о погоде, цены, новости о господдержке», – отметил Виктор Шеремета, заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины.«Благодаря m-Agri украинские фермеры получат не только инструмент для более эффективной работы, но и новые знания и ориентиры, – прокомментировал генеральный директор по развитию бизнеса международной группы VEON, в которую входит Киевстар, Юджин Висковик. – Продукция, производимая в Украине, должна быть качественной и конкурентной – в том числе и на европейских рынках. Украинские товары должны соответствовать европейским требованиям качества, отслеживанию происхождения, рекомендуемым европейским экологическим стандартам. Для малых сельских хозяйств это новый уровень для профессионального роста и новые перспективы для развития бизнеса».М-Agri разработан для ОС Android. Оценить его преимущества смогут абоненты всех мобильных операторов Украины, однако для собственных абонентов Киевстар предусмотрел возможность пользования приложением без дополнительной тарификации - независимо от условий тарифного плана.