В помощь фермерам: m-Agri от Киевстар отправляется в тур по Украине

1 августа 2018, 12:45

Киевстар приглашает аграриев на «Киевстар Фест», программой которого будет охвачено 10 городов из 8 областей Украины: Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Запорожской.



В течение 18 дней тура аграрии смогут подробнее ознакомиться с возможностями мобильного приложения m-Agri.

«Мы разработали уникальное приложение для малых фермеров, и теперь хотим рассказать им о нем. Ведь использование m-Agri может реально помочь селянам продуктивнее вести собственное хозяйство и развиваться, – говорит Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – Владельцы даже самых маленьких хозяйств должны иметь доступ к информации, технологиям и ресурсам, доступным крупным агрохолдингам. И мы им в этом поможем».

Кроме презентации приложения m-Agri, в программе праздника запланированы розыгрыши 50 смартфонов, интересные конкурсы и призы, детская развлекательная площадка и креативная фотозона «Kиевстар Фест», где посетителей будет ждать всем известная Цыпа.

Все желающие смогут также бесплатно заменить имеющихся SIM-карты на USIM с поддержкой стандарта 4G, получить консультации по тарифным планам мобильной связи, дополнительным услугам SIM-пара и интернет SIM-пара, приобрести смартфоны по выгодным ценам.

А в экспо-зоне «Киевстар Феста» разместится ультрасовременный трактор Valtra T1000, с технологическими особенностями которого можно будет ознакомиться в деталях.



Программу нескольких фестивальных площадок поддержат крупные аграрные предприятия - агрохолдинг "Мрия" и Группа компаний «Укрлендфарминг».

