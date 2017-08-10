Киевстар и Минагрополитики планируют внедрять цифровые решения в c/г

10 августа 2017, 10:15

Об этом подписан соответствующий Меморандум о взаимопонимании, по условиям которого стороны будут сотрудничать во внедрении новейших технологий в процессы производства в сельском хозяйстве.



Особый акцент договора – на формировании условий для развития мелкого фермерства и создании современной цифровой платформы для фермеров и агропроизводителей.

«Киевстар уделяет большое внимание работе с малым и средним бизнесом. И готов предлагать для этого инновационные digital-продукты, «умные» технологии, современные средства коммуникации, – говорит Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – Digital-платформа для аграриев и мобильное приложение в частности позволят сделать их бизнес более эффективным, ведь дадут возможность рациональнее использовать ресурсы, следить за новостями, ценами, погодными изменениями, проводить торговые операции и тому подобное. Это большая поддержка для малого и среднего предпринимательства, ведь традиционно такие технологии доступны только крупным компаниям».

Внедрение инновационных технологий на агрорынке будет способствовать повышению качества украинской пищевой продукции, в том числе благодаря возможностям мобильного прослеживания полного цикла производственной цепи.

«Платформа для аграриев станет эффективным инструментом для коммуникации представителей Министерства с ключевыми игроками агросектора, предоставления необходимой информации о государственных программах и консультаций, – отметила заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева. – Кроме того, это существенная помощь украинским аграрным производителям, которые будут иметь современный инструмент для информирования, а также прогнозирования и анализа своей деятельности».