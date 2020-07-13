Киевстар и Vodafone подписали Меморандум о совместном использовании сетей

13 июля 2020, 12:15

Совместное использование телекоммуникационной инфраструктуры позволит сторонам ускорить разворачивание сетей 4G в сельской местности и на автодорогах.

Мобильные операторы Киевстар и Vodafone Украина подписали Меморандум о намерениях совместного использования пассивной и активной инфраструктуры своих мобильных сетей –то есть, использование не только каналов связи, но и базовых станций, а также другого оборудования. Результатом этого должно стать ускорение покрытия территории Украины технологией LTE при сохранении запланированных объемов инвестиций.

Предоставление гражданам доступа к качественной мобильной связи и интернету, особенно в сельской местности и на автодорогах – стратегически важный вопрос для Президента Украины и Правительства, как было отмечено во время встречи Владимира Зеленского с мобильными операторами в июне этого года. Кооперация при использовании телеком инфраструктуры позволит операторам избегать дублирования в процессе строительства сетей, что позволит ускорить предоставление доступа к услугам 4G/LTE для абонентов, проживающих в малонаселенных районах.

Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина: «Конструктивное сотрудничество операторов свидетельствует о цивилизованном подходе к развитию сетей. Обращаясь к такому инструменту как шеринг сетей, мы опираемся на передовой опыт наших европейских коллег в строительстве сетей скоростного интернета, например, как это делают Vodafone и Telecom Italia Group относительно развития 4G и 5G в Италии. Такие объективные и непреодолимые, казалось бы, обстоятельства, как карантин и отсутствие доходов от роуминга могли бы внести свои коррективы во внедрение покрытия. Но мы понимаем важность быстрейшего строительства инфраструктуры, которая обеспечит равный доступ к цифровым услугам. Общее использование сетей позволит сделать наши инвестиции более эффективными. А именно, не только придерживаться принятых обязательств по покрытию, но и принести скоростной интернет в небольшие села с населением менее 2000 человек».

Александр Комаров, президент Киевстар: «Наша компания в очередной раз выступила с инициативой, которая направлена на улучшение конкурентной среды для всего телеком рынка. Партнерство и кооперация при использовании мобильных сетей позволит операторам ускорить ликвидацию цифрового разрыва между мегаполисами и селами, и выполнять свои инвестиционные планы невзирая на снижение доходов рынка. Мы предложили присоединиться к Меморандуму всем мобильным операторам Украины и рады, что Vodafone Украина поддержал эту идею. Меморандум открыт для всех игроков, которые хотят развивать новые мобильные технологии на взаимовыгодных условиях».

НКРСИ, Председатель Александр Животовский: «Мы приветствуем сотрудничество между операторами, и в частности в вопросах строительства сетей. Активный шеринг – это действенный способ оптимизации расходов на строительство и обслуживание сетей и наискорейшее покрытие территории Украины качественным сигналом и мобильным интернет-доступом, а соответственно и выполнение лицензионных условий в диапазоне 900 МГц. Надеюсь, что другие операторы также присоединятся к меморандуму и к процессу взаимовыгодного сотрудничества».

Александр Шелест, заместитель Министра цифровой трансформации Украины: «Минцифры приветствует и поддерживает совместные инициативы операторов, особенно те, у которых ощутимый социальный эффект. Благодаря общему использованию инфраструктуры мобильные операторы смогут предоставлять более качественные услуги в сельской местности, где скоростной мобильный интернет остается недоступным для многих жителей. Это ускорит покрытие технологией 4G территории страны. Для нашего министерства также важно законодательно закрепить возможность шеринга частот. Тогда операторы смогут совместно пользоваться радиочастотами, что важно для работы в диапазоне 900 МГц. Такая норма есть в законопроекте №3014 «Про электронные коммуникации», который в прошлом месяце был принят в первом чтении».

Сейчас компании Киевстар и Vodafone Украина определяют участки мобильных сетей и населенные пункты для общего использования инфраструктуры. Операторы планируют приступить к практической реализации Меморандума в ноябре-декабре 2020 года после согласования проекта государственными органами.

Напомним, что в соответствии с Указом Президента Украины «О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету» мобильные операторы должны в течение ближайших лет обеспечить связью 4G населенные пункты с количеством населения от 2000 человек, а также основные автодороги.

Мобильные операторы Украины уже имеют опыт успешного сотрудничества для решения важных вопросов развития телеком рынка. В частности, общими усилиями операторов была построена инфраструктура связи на Олимпийском стадионе в г. Киев. Примерами успешной кооперации является также использование инфраструктуры сети мобильной связи в Харьковском метрополитене, а также запуск сетей 2G и 4G в метро г. Киева. Кроме того, недавно операторы мобильной связи Украины начали работы по рефармингу (обмену) радиочастотами диапазона 900 МГц для его эффективного использования в процессе предоставления услуг скоростной мобильной передачи данных с помощью технологии LTE.

С 2015 года и по настоящее время компании Киевстар и Vodafone Украина совокупно инвестировали в развитие технологий 3G и LTE/4G свыше 50 млрд грн.