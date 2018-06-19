19 июня 2018, 9:15

LG Stylo 4 – безрамочный смартфон на Android One

Судя по всему, южнокорейская LG готовит анонс своего первого смартфона под управлением Android One.

Об этом сообщается на XDA Developers.

По слухам, грядущая новинка получит 5,5 дюймовый тачскрин с разрешением Full HD+. Соотношение сторон экрана 18:9. В качестве аппаратной платформы «под капотом» будет предусмотрен Snapdragon 450 + 2/3 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора 3000 мАч. Кроме того, известно о порте USB Type-C, NFC, а также Android 8.1 «из коробки». Сканера отпечатков пальцев терминал, скорее всего не получит.

О дате анонса пока никакой информации нет. Стоимость терминала также не называется.
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