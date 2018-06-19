LG Stylo 4 – безрамочный смартфон на Android One

19 июня 2018, 9:15

Судя по всему, южнокорейская LG готовит анонс своего первого смартфона под управлением Android One.

Об этом сообщается на XDA Developers.По слухам, грядущая новинка получит 5,5 дюймовый тачскрин с разрешением Full HD+. Соотношение сторон экрана 18:9. В качестве аппаратной платформы «под капотом» будет предусмотрен Snapdragon 450 + 2/3 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора 3000 мАч. Кроме того, известно о порте USB Type-C, NFC, а также Android 8.1 «из коробки». Сканера отпечатков пальцев терминал, скорее всего не получит.О дате анонса пока никакой информации нет. Стоимость терминала также не называется.