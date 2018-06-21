Кибермошенники рассылают фишинговые письма под видом турнирной таблицы

21 июня 2018, 9:45

Check Point Software Technologies выявила фишинговую кампанию, связанную с началом Чемпионата мира по футболу 2018.

Кибермошенники рассылают зараженный файл под видом расписания игр и турнирной таблицы.



Во вложении фишинговых писем скрывается вредоносное ПО под названием «DownloaderGuide», который известен как загрузчик потенциально нежелательных программ. Чаще всего его используют в качестве установщика приложений, таких как панель инструментов, рекламное ПО или утилиты для оптимизации.

Исследователи Check Point обнаружили, что фишинговая рассылка включает различные исполняемые файлы, все из которых были отправлены по электронной почте с использованием темы: «World_Cup_2018_Schedule_and_Scoresheet_V1. ## _ CB-DL-Manager».

Кампания была впервые обнаружена 30 мая 2018 года и достигла пика 5 июня, однако на прошлой неделе исследователи Check Point зафиксировали новый всплеск, который связывают с началом турнира.



«События, которые привлекают большое количество людей, — отличная возможность для киберпреступников, чтобы запустить вредоносную кампанию, — объясняет Майя Хоровиц, руководитель группы Threat Intelligence компании Check Point Software Technologies. — Злоумышленники делают ставку на то, что из-за шумихи вокруг Чемпионата мира сотрудники компаний теряют бдительность и открывают подозрительные письма и вложения. Поэтому во время крупных событий, как и предпраздничных дней или распродаж, компании должны напоминать сотрудникам о мерах предосторожности для предотвращения успешных кибератак».



Кроме того, организации должны предотвратить фишинговые атаки еще до того, как вредоносные письма окажутся в почтовых ящиках сотрудников. В первую очередь нужно использовать многоуровневую стратегию безопасности, которая защищает как от известного вредоносного ПО, так и угроз нулевого дня.



Специалисты Check Point Software Technologies ожидают новые всплески онлайн-мошенничеств и фишинг-атак во время Чемпионата мира по футболу 2018 и напоминают основные правила безопасности в сети Интернет:



• Своевременно обновляйте программное обеспечение. Убедитесь, что используете последнюю версию операционной системы ПК и мобильных устройств, а также обновите антивирус и другие приложения для обеспечения безопасности. Это поможет вовремя распознать и защитить устройства от вредоносного ПО, вирусов и других онлайн-угроз.



• Остерегайтесь поддельных веб-сайтов. Кибермошенники уже не в первый раз используют громкие мероприятия для создания поддельных сайтов и доменов. Они охватывают все: от мерчандайзинга до новостей и онлайн-трансляций, которые под видом официальных источников распространяют вредоносное ПО или собирают конфиденциальную информацию о ничего не подозревающих посетителях.



• Остерегайтесь писем от неизвестных отправителей. Киберпреступники, скорее всего, отправят еще множество фишинговых писем во время турнира, предлагая бесплатные билеты на матч или розыгрыш призов в рамках ЧМ. Не стоит переходить по ссылкам или открывать вложения от неизвестных отправителей.



• Остерегайтесь бесплатных публичных точек Wi-Fi. Многие туристы и болельщики захотят использовать бесплатное подключение к Wi-Fi, чтобы смотреть трансляции или обмениваться файлами. Важно помнить, что небезопасные Wi-Fi-точки — легкая мишень для хакеров, которые могут перехватить личные данные, такие как электронные письма и пароли, или загрузить на мобильные устройства вредоносное ПО.