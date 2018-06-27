27 июня 2018, 11:15

Fortinet будет сотрудничать с Интерполом

Организации оформили свои сотруднические отношения в области противодействия мировой киберпреступности и защиты конфиденциальности как в частном, так и в государственном секторах.



«Правоохранительные органы не в силах противостоять киберпреступности в одиночку. Деятельность по борьбе с киберугрозами попадает в сферу общей ответственности и требует установления связей с частным сектором. Благодаря новому соглашению с компанией Fortinet правоохранительные органы получают доступ к наиболее полной базе данных об угрозах, необходимых для успешного противодействия киберпреступности».



Компания Fortinet более двух лет является активным членом рабочей группы специалистов Интерпола и предоставляет информацию о киберугрозах, с помощью которой удалось выявить множество киберпреступлений. В прошлом году Fortinet вошла в число частных компаний, содействовавших проведенной под руководством Интерпола операции в Юго-Восточной Азии, в результате которой было выявлено около 9000 командных серверов (C2) и обнаружены сотни зараженных веб-сайтов, в том числе правительственные порталы. Ранее компания Fortinet оказала организации Интерпол информационную поддержку в выявлении злоумышленников, стоящих за тысячами случаев интернет-мошенничества, ущерб от которых составил более 60 млн долл. США, а количество жертв по всему миру исчислялось несколькими сотнями.



Совместно с правоохранительными и промышленными организациями по всему миру компания Fortinet участвует в формировании новых стандартов и протоколов в сфере обмена данными об угрозах. Fortinet является членом-учредителем организации Cyber Threat Alliance (CTA), основанной в 2015 г. В 2016 г. компания Fortinet объявила о заключении партнерского соглашения с Агентством НАТО по обслуживанию коммуникационных и информационных систем (NATO Communications and Information (NCI) Agency) в рамках Партнерства по вопросам кибербезопасности НАТО (NATO Industry Cyber Partnership, NICP).

