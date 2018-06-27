Fortinet будет сотрудничать с Интерполом

Организации оформили свои сотруднические отношения в области противодействия мировой киберпреступности и защиты конфиденциальности как в частном, так и в государственном секторах.
«Правоохранительные органы не в силах противостоять киберпреступности в одиночку. Деятельность по борьбе с киберугрозами попадает в сферу общей ответственности и требует установления связей с частным сектором. Благодаря новому соглашению с компанией Fortinet правоохранительные органы получают доступ к наиболее полной базе данных об угрозах, необходимых для успешного противодействия киберпреступности».
Компания Fortinet более двух лет является активным членом рабочей группы специалистов Интерпола и предоставляет информацию о киберугрозах, с помощью которой удалось выявить множество киберпреступлений. В прошлом году Fortinet вошла в число частных компаний, содействовавших проведенной под руководством Интерпола операции в Юго-Восточной Азии, в результате которой было выявлено около 9000 командных серверов (C2) и обнаружены сотни зараженных веб-сайтов, в том числе правительственные порталы. Ранее компания Fortinet оказала организации Интерпол информационную поддержку в выявлении злоумышленников, стоящих за тысячами случаев интернет-мошенничества, ущерб от которых составил более 60 млн долл. США, а количество жертв по всему миру исчислялось несколькими сотнями.
Совместно с правоохранительными и промышленными организациями по всему миру компания Fortinet участвует в формировании новых стандартов и протоколов в сфере обмена данными об угрозах. Fortinet является членом-учредителем организации Cyber Threat Alliance (CTA), основанной в 2015 г. В 2016 г. компания Fortinet объявила о заключении партнерского соглашения с Агентством НАТО по обслуживанию коммуникационных и информационных систем (NATO Communications and Information (NCI) Agency) в рамках Партнерства по вопросам кибербезопасности НАТО (NATO Industry Cyber Partnership, NICP).
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 11:45
Институт Ядерной Физики в Италии перешел на AMD EPYC
- Безопасность | Сегодня, 11:15
Fortinet будет сотрудничать с Интерполом
- Гаджеты | Сегодня, 10:45
Новые геймерские наушники с микрофоном A4 Bloody J450
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Юг-Контракт стал дистрибьютором сетевого оборудования Tenda
- Софт | Сегодня, 9:45
NVIDIA дарит The Crew 2 PC Standard Edition при покупке видеокарты GeForce
- Гаджеты | Сегодня, 9:15
Расширенное сервисное обслуживание на смартфоны Huawei Y-серии
- Гаджеты | Вчера, 13:15
Смартфон Huawei Nova 3 будет представлен в следующем месяце
- Бизнес | Вчера, 12:45
Стартуют продажи телефона Nokia 8110 4G и смартфона Nokia 5.1
- Софт | Вчера, 12:15
Анонс смартфона Xiaomi Mi Max 3 состоится 3 июля
Последние материалы
- Аналитика | Позавчера, 19:12
Мобильные новости №73: Украинские разработчики создадут краудсорсинговую систему видеонаблюдения
- Обзоры | Позавчера, 14:55
Deepсool Tesseract SW-RD – бюджетный корпус, который вам понравится!
- Аналитика | Позавчера, 7:12
Дайджест №237: 14-долларовый роутер Xiaomi с кнопкой MiNET и подробности о Nokia 5.1 Plus
- Обзоры | 22 июня, 10:27
Transcend microSDXC 300S (TS64GUSD300S): для 4К в смартфонах
- Обзоры | 19 июня, 13:21
ADATA HD710M Pro: "военный" винчестер с USB 3.1!
- Аналитика | 18 июня, 9:10
Мобильные новости №72: Lifecell предупреждает о мошенниках
- Аналитика | 18 июня, 8:19
Дайджест №236: фото смартфона Google Pixel 3 XL и 5G-модем для смартфонов от MediaTek
- Обзоры | 15 июня, 9:00
A4Tech B810R Bloody (Battlefield): "механика для профи"!
- Обзоры | 14 июня, 18:56
Deepсool DN650: "генератор для майнинга"!
Популярные новости
- Технологии | 23 июня, 12:15
Беспилотники ВВС США патрулируют небо над Донбассом 5.00
- Технологии | Позавчера, 13:15
В августе Tesla начнет тестировать автопилоты в своих электромобилях 5.00
- Связь | 22 июня, 12:15
Китай хочет начать следить за автомобилями 5.00
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Юг-Контракт стал дистрибьютором сетевого оборудования Tenda 5.00
- Технологии | 23 июня, 13:45
Китайский истребитель 5-го поколения не приспособлен для полётов ночью 5.00
- Интернет | 23 июня, 10:15
Украинский телеканал Paramount Comedy запускает собственный сайт 5.00
- Бизнес | Позавчера, 10:45
Аналитика от GC "Center ECM": тенденции на рынке электронного документооборота 5.00
- Гаджеты | 23 июня, 14:15
Panasonic KX-TGE510 - DECT-телефон для пожилых людей 5.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Институт Ядерной Физики в Италии перешел на AMD EPYC 0.00