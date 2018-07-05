Интерактивная информационная панель BenQ IL430

5 июля 2018, 12:15

Информационная панель BenQ IL430, построена на основе ЖК-матрицы Full HD с диагональю 43 дюйма (соотношение сторон 16:9‎) и оснащена фирменным программным обеспечением X-Sign отBenQ.

Предназначенная для работы в режиме 24/7 информационная панель отвечает растущим потребностям бизнеса во взаимодействии с клиентами и управлении продажами, причём без особых дополнительных ресурсов и затрат.Не требующий установки сервера или дополнительных драйверов программный пакет X-Sign позволяет создавать, редактировать и воспроизводить интерактивный 4К-контент (в т.ч. по удаленно управляемому в режиме реального времени расписанию). Для этого в программе предусмотрено более 140 профессиональных шаблонов, разработанные под различные бизнес-задачи. Особенно ценным преимуществом X-Sign является аналитический модуль, позволяющий создавать отчеты в формате .csv, отражающие взаимодействие посетителей с контентом. В руках грамотных маркетологов эта функция существенно повышает продажи благодаря мониторингу покупательских предпочтений и оперативной демонстрации соответствующего контента.В серии интерактивных информационных панелей BenQ IL также выпускаются модели с диагоналями 49 и 55 дюймов. Стильный внешний вид, небольшой вес и возможность эксплуатации как в портретной, так и в альбомной ориентации делают BenQ IL430 незаменимым инструментом современного клиенто-ориентированного бизнеса.