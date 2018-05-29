BenQ ST860K – информационная панель с диагональю 86” и разрешением 4К

29 мая 2018, 14:45

В современном цифровом мире покупатели перегружены рекламными сообщениями.

Информационная панель BenQ ST860K – это универсальное решение, которое помогает привлекать внимание посетителей и делать бизнес-предложения запоминающимися. Большой 86-дюймовый экран отображает впечатляющий контент в ультравысоком разрешении 4К, передавая идеально четкое и детальное изображение. Кроме того, на экран поместится в четыре раза больше информации, чем на дисплей с разрешением 1080p Full HD, поэтому на панели удобно демонстрировать сразу несколько рекламных предложений.Панель BenQ ST860K оснащена эксклюзивным программным обеспечением X-Sign, разработанным компанией BenQ, которое позволяет создавать, редактировать, настраивать и воспроизводить на экране интересный клиентам контент. Продуманный пользовательский интерфейс учитывает потребности, которые стоят перед бизнесом, поэтому в BenQ ST860K предусмотрена работа в режиме реального времени и выполнение таких задач, как:• обновление цен• демонстрация на панели сообщений, которые привлекают внимание• размещение QR-кодов• прямая трансляция с YouTubeBenQ ST860Kимеет простое управление и автоматическое обновление прошивки.BenQ ST860K – это надежная и технологически совершенная панель для бизнеса.