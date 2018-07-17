Philips представил новую линейку телевизоров

17 июля 2018, 10:45

В текущем году компания TP Vision представила обновленную линейку телевизоров Philips 2018 года, которая получила ряд полезных функций и усовершенствований.



Ambilight



Не секрет, что невозможно не восхититься удивительным эффектом фирменной фоновой подсветки Ambilight, которая привлекает внимание с первого знакомства с данной технологией. И хотя раньше самый эффектный 3-сторонний Ambilight был только в более дорогом сегменте телевизоров Philips, то теперь вся линейка ТВ 2018 года, в которой есть фоновая подсветка, предлагает исключительно 3-сторонний Ambilight. Наслаждайтесь уникальной технологией Ambilight без ограничений!

Качество изображения



Предыдущая линейка телевизоров Philips дебютировала с новым процессором обработки изображения Philips P5, который был применен в линейке OLED-телевизоров и топовых моделях ЖК-телевизоров Philips. Возможности нового процессора, который объединил в себе 5 ключевых технологий улучшающих контрастность, цвет, четкость, передачу движения и качество сигнала от внешних источников были высоко оценены экспертами многих стран. К примеру, OLED-телевизор Philips 55POS9002 получил 21 награду за исключительное качество изображения в своем классе. В линейке 2018 года процессор Р5 применяется во всех телевизорах Philips, начиная с 7 серии, а это все ТВ Philips Android TV. Кроме того, качество изображения остальных серий также улучшено за счет использования более мощных технологий обработки ранее используемых только в старших сериях, к примеру: в линейке Ultra HD-телевизоров Philips 6 серии теперь используется технология обработки изображения Pixel Precise HD, а базовые модели 5 и 4 серий получили технологию Pixel Plus HD. Суммируя выше сказанное, это означает, что в линейке Philips 2018 года применяются лучшие технологии обработки от Philips, которые зарекомендовали себя на протяжении многих лет.



Ultra HD телевизоры Philips 2018 года поддерживают основные стандарты HDR, такие как: HDR10, HLG, а также добавлена возможность воспроизведения видео YouTube 4K HDR. Также вскоре будет добавлена поддержка нового стандарта HDR10+. Дополнительно к этому, линейка 4К-телевизоров среднего сегмента получила новые высококонтрастные ЖК-панели для улучшенных характеристик HDR в данном сегменте.



Smart TV



Новая линейка телевизоров Philips 2018 года представлена двумя категориями смарт-телевизоров: Philips Android TV и Philips Smart TV.



Линейка Philips Android TV представлена 5 сериями Ultra HD-телевизоров, техническая часть которых построена на материнской плате с 4-ядерных процессором Mediatek, с оперативной памятью 2 Гб, и хранилищем на 16 Гб с возможностью его расширения до 64 Гб. Используемая операционная система Android TV работает под управлением Android 7.0, что важно, обновление до версии Android 8.0 планируется уже до конца этого года. Особым отличием телевизоров с Android TV является наличие популярных сервисов Google, таких как: магазин приложений Google Play, Google Play(Movies, Music, Games), YouTube, Google Search. В линейке Philips Android TV 2018 года внедряются технологии искусственного интеллекта – это стало возможным благодаря интеграции персонального помощника Google Assistant непосредственно в программное обеспечение телевизора, что позволит перейти на новый уровень взаимодействия между пользователем и телевизором. В связи с этим, все модели Philips Android TV комплектуются новым пультом ДУ с клавиатурой и встроенным микрофоном, который необходим для передачи голосовых запросов и впоследствии - команд для помощника Google Assistant.



Линейка Philips Smart TV 2018 года представлена 3 сериями Ultra HD- и 2 сериями Full HD-телевизоров. Новая линейка выходит с обновленной версией смарт-платформы Smart TV от Philips, которая получила название Saphi. Смарт-платформа Saphi предлагает новый интерфейс пользователя с более удобным и отзывчивым алгоритмом управления, а также имеет более мощную компонентную базу.

Для более качественных звуковых характеристик новая линейка телевизоров Philips 2018 года предлагает еще больше серий, которые имеют встроенный саундбар и дополнительный низкочастотный сабвуфер. Такие звуковые решения обеспечивают высокую мощность звука в диапазоне 25-45 Вт. Что также интересно, новая линейка телевизоров Philips с маленькими экранами предлагает модели (24”) с инновационными акустическими системами 2.1 мощностью 16 Вт, которые имеют возможность принимать звуковой сигнал от внешних Bluetooth-устройств – смартфонов, планшетов и ПК.