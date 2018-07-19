Телефонов сотни! Как найти свой и купить недорого?

19 июля 2018, 12:02

Выбирая новую "трубку", вы обнаружите множество проблем. В интернете можно найти около 1000 телефонов и сотни магазинов с огромным разбросом цен. Стоимость одной и той же модели может отличаться в 2 раза, а на подбор идеального гаджета можно потратить дни. Можно ли исправить ситуацию? Агрегатор цен МагаЗилла отвечает – да!

Чтобы купить телефон и не переплатить в несколько раз, нужно сравнить цены в нескольких магазинах. Но как найти «молодые» компании, которые еще не успели раскрутиться? С MagaZilla работают сотни магазинов – пользуясь агрегатором, вы будете иметь максимально полный охват цен.

Список продавцов доступен в пару кликов из любого места сайта – поисковой формы, сравнительной таблицы, карточки товара и т.д. Вы сразу увидите, актуальную цену на выбранный телефон и сможете выбрать магазин с лучшим рейтингом.

Полезные инструменты

Кроме денег, вы сможете сэкономить немало времени, пользуясь Магазиллой. На агрегаторе цен собрана вся информация о каждом телефоне:

• официальные видео и качественные фото;

• подробные списки свойств и описания всех «фишек»;

• рейтинги и отзывы реальных покупателей;

• списки всех совместимых аксессуаров.

Но читать и сравнивать эту информацию у всех телефонов не нужно – для этого есть специальные инструменты:

Поисковый фильтр учитывает более 30 основных параметров телефонов – от размеров и емкости аккумулятора до версии ОС и стилуса в комплекте. Сравнительная таблица показывает все отличия выбранных телефонов, позволяя в любой момент добавлять новые модели и удалять лишние.

MagaZilla обеспечивает комфорт даже в мелочах – запоминает историю просмотров, позволяет делать собственные списки избранных товаров, знакомит с рейтингами брендов и лидерами продаж в категории.

Эффективность и выгода

МагаЗилла идеально подойдет людям любого уровня. Не нужно быть экспертом, чтобы пользоваться этим сайтом. Справочные статьи и подсказки, встроенные в поиск, помогут решить все вопросы.

С прайс-агрегаторм вы откроете онлайн-шопинг нового уровня. Вы сможете:

• покупать товары и аксессуары по лучшей цене;

• тратить на поиск будущей покупки не более 10 минут;

• узнавать все о будущей покупке из официальных источников и от пользователей.

MagaZilla – бесплатный и быстрый сайт, на котором нет навязчивой рекламы. В нем проработано все – от приятной цветовой гаммы до удобного крупного шрифта. Хотите покупать в интернете выгодно и с максимальным комфортом? МагаЗилла уже ждет вас!

