Продукция Apple: моноблок, ноутбук или стационарный компьютер – что лучше

Цель этой статьи – сравнение моноблока с ноутбуком и стационарным компьютером.
Отличие моноблока от ПК фирмы Apple
Самое первое отличие, которое сразу видно невооруженным глазом – габариты изделий. ПК занимает раза в два больше площади, об эргономичности данного устройства не может быть и речи. Добавьте сюда кучу проводов, системник плюс монитор – картина выходит неутешительная. В данном случае моноблок опережает компьютер по всем параметрам. Ему не нужно столько места, он более мобилен, из проводов присутствует один незаметный шнур.
Внешность стационарного ПК по сравнению с моноблоком тоже подкачала. Все моноблоки Apple привлекательны по дизайну, стилевым решениям и цветовой гамме. Они применимы к разным стилям интерьера помещений. Дизайн обычного компьютера, как правило, уныл и некрасочен. Качество звука одинаково неплохое у обоих устройств. Подробно сравнение данной продукции Apple описана на странице appleiphone.top. А вот в плане мощности обычный ПК берет реванш. Моноблок намного компактнее, но это сказывается на потере им производительности.
Следующие отличия стационарного компьютера от моноблока
Экран, оснащенный сенсорами. Вопрос о том, есть ли польза от этого новшества, сейчас вызывает споры. Но, как бы там ни было, доступен сенсорный экран лишь устройству «все-в-одном».
Ценовая политика. Моноблок и ПК, одинаковые по мощности и функциональности, существенно отличаются по стоимости. Первый значительно дороже второго.
Сравниваем моноблок и ноутбук производства фирмы Apple
Внимания заслуживают следующие моменты:
- По компактности и мобильности лидирует ноутбук.
- Ноут более универсален, внешнее оборудование отсутствует.
- Меньшие размеры ноутбука хороши для транспортировки, но неудобны для обычного пользования.
- Параметры акустики у моноблока значительно лучше.
- Игровое применение: для этого желательно купить машину «все-в-одном».
- Сенсорными экранами оборудованы некоторые ноуты, так что здесь ничья.
- Перегрев возможен у обоих устройств. Но ноутбук, вследствие своего небольшого размера, греется больше.
- Цена обоих гаджетов, как и их производительность, почти одинакова.
- Что же лучше выбрать из продукции Apple
Чтобы понять, какое устройство из всех подойдет как нельзя лучше, нужно знать, для чего оно будет использоваться.
Покупка моноблока оправдана для использования в домашних условиях:
Если на первое место вы ставите: внешний вид оборудования и эргономику пространства.
Для рутинной несложной работы (например, набор текста и т.п.), когда нет времени и желания собирать мощный агрегат из разных частей.
Для офисной работы: такой вариант компактен, офисные приложения на него установить очень легко.
В каких случаях ноутбук лучше
Тут может быть несколько ситуаций:
Когда устройство нужно постоянно брать с собой.
При очень стесненных условиях проживания или работы.
Если дома в компьютере нуждаются часто все члены семьи. В таком случае купите 2 или более ноутбука. Их можно использовать в любой комнате или вне дома.
Вывод
Каждое из рассмотренных устройств обладает положительными качествами. В отдельном случае применение одного из них является более целесообразным. Решите, что вам нужно больше: красота, компактность/мобильность либо высокая мощность? Выбор за вами.