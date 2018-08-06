Продукция Apple: моноблок, ноутбук или стационарный компьютер – что лучше

6 августа 2018, 13:54

Цель этой статьи – сравнение моноблока с ноутбуком и стационарным компьютером.

Отличие моноблока от ПК фирмы Apple

Самое первое отличие, которое сразу видно невооруженным глазом – габариты изделий. ПК занимает раза в два больше площади, об эргономичности данного устройства не может быть и речи. Добавьте сюда кучу проводов, системник плюс монитор – картина выходит неутешительная. В данном случае моноблок опережает компьютер по всем параметрам. Ему не нужно столько места, он более мобилен, из проводов присутствует один незаметный шнур.

Внешность стационарного ПК по сравнению с моноблоком тоже подкачала. Все моноблоки Apple привлекательны по дизайну, стилевым решениям и цветовой гамме. Они применимы к разным стилям интерьера помещений. Дизайн обычного компьютера, как правило, уныл и некрасочен. Качество звука одинаково неплохое у обоих устройств. Подробно сравнение данной продукции Apple описана на странице appleiphone.top. А вот в плане мощности обычный ПК берет реванш. Моноблок намного компактнее, но это сказывается на потере им производительности.

Следующие отличия стационарного компьютера от моноблока

Экран, оснащенный сенсорами. Вопрос о том, есть ли польза от этого новшества, сейчас вызывает споры. Но, как бы там ни было, доступен сенсорный экран лишь устройству «все-в-одном».

Ценовая политика. Моноблок и ПК, одинаковые по мощности и функциональности, существенно отличаются по стоимости. Первый значительно дороже второго.

Сравниваем моноблок и ноутбук производства фирмы Apple

Внимания заслуживают следующие моменты:

По компактности и мобильности лидирует ноутбук.

Ноут более универсален, внешнее оборудование отсутствует.

Меньшие размеры ноутбука хороши для транспортировки, но неудобны для обычного пользования.

Параметры акустики у моноблока значительно лучше.

Игровое применение: для этого желательно купить машину «все-в-одном».

Сенсорными экранами оборудованы некоторые ноуты, так что здесь ничья.

Перегрев возможен у обоих устройств. Но ноутбук, вследствие своего небольшого размера, греется больше.

Цена обоих гаджетов, как и их производительность, почти одинакова.

Что же лучше выбрать из продукции Apple

Чтобы понять, какое устройство из всех подойдет как нельзя лучше, нужно знать, для чего оно будет использоваться.

Покупка моноблока оправдана для использования в домашних условиях:

Если на первое место вы ставите: внешний вид оборудования и эргономику пространства.

Для рутинной несложной работы (например, набор текста и т.п.), когда нет времени и желания собирать мощный агрегат из разных частей.

Для офисной работы: такой вариант компактен, офисные приложения на него установить очень легко.

В каких случаях ноутбук лучше

Тут может быть несколько ситуаций:

Когда устройство нужно постоянно брать с собой.

При очень стесненных условиях проживания или работы.

Если дома в компьютере нуждаются часто все члены семьи. В таком случае купите 2 или более ноутбука. Их можно использовать в любой комнате или вне дома.

Вывод

Каждое из рассмотренных устройств обладает положительными качествами. В отдельном случае применение одного из них является более целесообразным. Решите, что вам нужно больше: красота, компактность/мобильность либо высокая мощность? Выбор за вами.

