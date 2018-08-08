RED Hydrogen One – смартфон с голографическим экраном по цене от $1295

8 августа 2018, 11:15

Малоизвестный у нас производитель цифровых кинокамер профессионального уровня RED Digital Cinema сообщил о начале поставок в 4-том квартале смартфона Hydrogen One.

Ключевая особенность аппарата – так называемый голографический экран. Последний выполнен с применением нанотехнологий. Его диагональ – 5,7 дюйма. Заявлено, что пользователи могут переключаться между классическим 2D-контентом, голографическим многопользовательским контентом, а также 3D-контентом и интерактивными играми.Hydrogen One обладает четырьмя камерами. Есть также поддержка NFC и dual-SIM.Емкость аккумулятора – 4150 мАч.Для оформивших предзаказ эта новинка станет доступной 9 октября. Чуть позже - 2 ноября терминал появится в свободной продаже. На выбор будут доступны два варианта исполнения – титан либо алюминий. Вторая из отмеченных, скажем так, модификаций оценена в $1295, а первая - $1595.