Смартфон с голографическим экраном RED Hydrogen One – названы характеристики

4 октября 2018, 10:15

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили подробности о смартфоне RED Hydrogen One, который пока что не был представлен официально.



Ключевая особенность новинки – голографический дисплей, который способен работать в нескольких режимах, включая 3D. Диагональ - 5,7 дюйма, а его разрешение 2560х1440 пикселей.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 835, тактовая частота которого до 2,45 ГГц. Графика в этой «связке» Adreno 540. Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной – 128 ГБ.Отдельно отмечается сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой панели, а еще вывод 3,5 и гнездо для наушников. Емкость аккумулятора – 4510 мАч.Кроме всего прочего, новинка получит две двойных камеры и модуль NFC.В качестве ОС отмечается Android 8.1 Oreo.Старт продаж ориентирован на ноябрь. О стоимости пока информации нет.