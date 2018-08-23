"Киевпастранс" запустил новые ночные маршруты на основе больших данных Vodafone

23 августа 2018, 13:45

КП «Киевпастранс» запустило новый ночной троллейбусный маршрут №94Н «ст. м. «Площа Льва Толстого» – проспект Леся Курбаса (Борщаговка)».

Для реорганизации маршрутной сети предприятие использовало BigData, полученные от мобильного оператора Vodafone Украина. Оператор мобильной связи передал городу аналитику на основе обезличенных данных о ежедневных передвижениях жителей Киева и пригородов. Данные позволили определить точное количество людей, ежедневно передвигающихся в городе, наиболее загруженные маршруты передвижения в разное время суток, проанализировать актуальность существующих маршрутов и заложить новые актуальные маршруты для Киева.

Кроме того, с 22 августа в Киеве:

изменена трасса следования ночного троллейбусного маршрута №91Н «Залізничний вокзал Центральний – вулиця Милославська (Троещина)»,

изменена трасса следования ночного троллейбусного маршрута №92Н «Международный аэропорт «Киев» «Жуляны» – залізничний вокзал Південний – проспект Свободы (Виноградарь)».

Сергей Бориславский, руководитель Vodafone Ukraine big data team: «Big data могут решать не только задачи бизнеса, но и актуальные социальные вопросы. Сегодня каждый киевлянин может увидеть big data в действии – благодаря математически точным инструментам вычисления потоков, которые есть у мобильного оператора, киевляне могут ночью добраться из центра и транспортных узлов города в отдаленные жилые районы общественным транспортом».

Дмитрий Левченко, генеральный директор КП «Киевпастранс»: «Ночные маршруты – это настоящая находка для столицы, которая была реализована благодаря пожеланиям пассажиров и заимствованию опыта города Сеул, транспортная система которого известна на весь мир. К тому же, по рекомендациям экспертов Мирового банка, мы продолжаем обеспечивать беспересадочное транспортное сообщение киевлян и гостей города. Спасибо нашим партнерам из Vodafone Украина, с помощью которых у нас есть возможность наиболее эффективно оптимизировать транспортную сеть».





