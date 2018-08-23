Как выбрать смартфон для подростка: советы и рекомендации

23 августа 2018, 16:38

Среди огромного ассортимента мобильных устройств можно найти вариант, удовлетворяющий различные предпочтения и требования, а также оснащённый современными функциями, повышающими производительность девайса.

В поиске идеальной модели для первоклассника необходимо следовать принципу минимализма и простоты (в дизайне, управлении, стоимости). Но выбирая мобильный телефон для подростков, стоит учитывать больше требований и правил. Каким должен быть телефон для современного тинэйджера, где изучить ассортимент подходящих вариантов с актуальными ценами и указанными характеристиками?

Размер имеет значение

Параметры мобильного устройства – один из главных факторов при выборе. Модели с маленькими дисплеями уже давно утратили свою популярность. На смену им пришли варианты с широкими экранами, на которых удобно просматривать видеофайлы, фотографии, картинки, играть в приложения и читать книги. Современные подростки особое внимание уделяют такому классу мобильных устройств, как смартфонопланшеты.

У моделей с более крупными диагоналями есть масса преимуществ, которые могут оценить не только школьники. Пользоваться такими устройствами рекомендуют окулисты. Кроме показателя диагонали, необходимо учитывать разрешение дисплея (от которого зависит качество картинки) и угол обзора (при взгляде на изображение сбоку насыщенность цвета не должна меняться).

Уникальные характеристики

Мобильное устройство – это не только средство общения. Плюсами девайса будут следующие функции и особенности:

• чёткая камера;

• мощные динамики;

• поддержка ТВ-трансляций;

• возможность управления телевизором;

• многократный зум.

Такие функции значительно увеличивают стоимость мобильного девайса. Среди бюджетных вариантов довольно непросто найти варианты с многочисленными уникальными опциями. Но наличие дополнительных возможностей позволит продлить срок пользования гаджетом без необходимости менять его на новую версию.

Безопасность смартфона

Не менее важным критерием является степень воздействия излучения на организм. Данный показатель измеряется в SAR и указывается на коробке от мобильного устройства или на самом гаджете. Большинство современных моделей имеют степень излучения не более двух. Но некоторые бюджетные варианты обладают более высоким показателем, узнать который можно у продавца.

Другие детали

Перед покупкой смартфона важно объяснить школьнику, что мобильное устройство – это, прежде всего, средство связи. Несмотря на то что гаджеты значительно облегчают процесс обучения и жизни в целом, они также могут стать причиной замкнутости, недосыпаний и плохих оценок.

Многофункциональные смартфоны различны по дизайну, размерам, цвету, производительности и количеству памяти. И каждый из данных параметров необходимо учитывать, выбирая подарок для подростка в виде мобильного устройства. Например, для девочек отлично подойдёт модель Xiaomi 4x PRO 3GB/32GB Pink. В поиске более строгого, сдержанного варианта для мальчиков обратите внимание на Xiaomi Redmi Note 3 3/32GB Gray или продукцию от других известных производителей.

В интернет-магазине «Мобиняшки» можно изучить широкий ассортимент мобильных устройств, ознакомиться с характеристиками моделей и воспользоваться услугами консультанта. Компания предлагает большой выбор смартфонов и аксессуаров, приобрести которые можно на самых выгодных условиях.

