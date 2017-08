15 августа 2017, 9:45

Китайская Huawei анонсировала смартфон P10 Plus в новом варианте расцветки корпуса – глянцево-черном.

На данный момент эта версия терминала уже доступна в продаже на территории Поднебесной. Цена вопроса - $730.Huawei P10 и P10 Plus позиционируются роли наследников смартфонов Huawei P9 и P9 Plus. Аппараты получили двойные основные камеры Leica. Кроме того, модель с приставкой Plus обладает 5,5-дюймовым 2К-дисплеем, 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора – 3750 мАч.