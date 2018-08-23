Удобно и доступно: 5 причин стать клиентом Интернет-магазина "Шо"

23 августа 2018, 17:02

Казалось бы, интернет-магазином современной техники уже вряд ли кого-то удивишь. Однако, дабы удержаться на плаву в условиях жесткой конкуренции, электронные коммерческие проекты делают все возможное для привлечения клиентов. Чем в первую очередь можно «подкупить» потенциального потребителя? На первом месте стоит комфорт совершения покупок и, соответственно, клиентоориентированность. Однако, есть и другие нюансы, способные превратить человека в приверженца «идеологии» того или иного онлайн-магазина. Об этих секретах не понаслышке знают создатели проекта «Шо» – Интернет-магазина китайской техники.

Почему стоит выбрать «Шо»

Чем привлекателен для посетителей Интернет-магазин техники https://shonada.com/?

1. Простой и понятный интерфейс официального сайта. Все товары объединены в категории и подкатегории, поэтому найти необходимый девайс можно даже не зная наименования конкретной модели. Присутствует и стандартная форма поиска – простого и расширенного. Сайт отлично адаптируется под мобильные устройства, поэтому всегда доступен для посещения.

2. Система обратной связи. Половина успеха любого коммерческого Интернет-проекта – поддержка двустороннего контакта с потребителями (как фактическими, так и потенциальными). А поскольку «Шо» делает все для людей, получить консультацию можно на сайте, а также посредством осуществления звонка на горячую линию.

3. Качество обслуживания. «Шо» – это слаженная работа на благо потребителей. Команда Интернет-магазина делает все возможное, чтобы в памяти посетителей оставались только приятные эмоции после осуществления покупок.

4. Качество продукции. Устали бороться с некачественной техникой, которая то и дело выходит из строя? «Шо» точно знает «шо нада», чтобы решить эту проблему. В каталоге Интернет-магазина представлены только инновационные, надежные и функциональные разработки.

5. Система оплаты и доставки. Оплатить товар можно любым удобным способом – наличными (в случае самовывоза покупки из точки розничной торговли), банковской картой и даже частями (покупка в рассрочку). Стоимость курьерской доставки в столице варьируется в зависимости от цены заказа. Доставка Новой почтой возможна в любой город Украины, курьерская служба транспортирует товары по Киеву,также доступен самовывоз.

Не знаете, чего хотите? «Шо» точно поможет получить ответ на главный вопрос. Дружба между человеком и техникой начинается именно благодаря этому Интернет-магазину.

