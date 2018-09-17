Lenovo и NetApp заключили соглашение о глобальном стратегическом партнёрстве

17 сентября 2018, 9:15

Lenovo заключила глобальное партнёрское соглашение с компанией NetApp.

Основная цель сотрудничества двух компаний — создание и продвижение инновационных технологий, которые упростят компаниям различного масштаба модернизацию существующих ИТ-инфраструктур и ускорят их цифровую трансформацию. Будучи лидерами в сферах высокопроизводительных вычислений и построения систем хранения данных с использованием флеш-технологий, Lenovo и NetApp занимают уникальную позицию и готовы предложить совместные инновационные решения предприятиям любого масштаба, которые позволят заказчикам по всему миру модернизировать свои ИТ-инфраструктуры, находящиеся как в локальных дата-центрах, так и в облаке.



Две компании совместно разрабатывают широкое портфолио новых продуктов для хранения данных под брендом Lenovo, которые объединяют лучшие в отрасли решения для управления данными от NetApp со знаменитой аппаратной инфраструктурой ThinkSystem от Lenovo. Эти новые продукты будут использовать программное обеспечение от NetApp и будут создаваться на производственных мощностях Lenovo.



Кроме того, Lenovo и NetApp объявили о создании нового совместного предприятия в Китае, задачей которого будет поставка локализованных и спроектированных под потребности китайского рынка продуктов для хранения и управления данными. Новое совместное предприятие ожидает разрешений от местных регуляторов и начнёт операционную деятельность уже весной 2019 года.



"Lenovo последовательно стремится к построению ИТ-решений нового поколения — интеллектуальной трансформации бизнеса путём расширения спектра предложений для дата-центров, ориентированных на актуальные потребности заказчиков, — комментирует председатель совета директоров и исполнительный директор Lenovo Ян Юаньцин (Yang Yuanqing). — Чтобы удовлетворить потребности наших заказчиков, мы заключаем и поддерживаем партнёрские отношения с глобальными лидерами в различных сегментах рынка решений для дата-центров".



"В современной экономике глобального масштаба компаниям требуются совершенно новые подходы к организации ИТ-инфраструктур, которые помогут им на пути к цифровой трансформации. Благодаря новому партнёрскому соглашению Lenovo и NetApp предложат своим заказчикам комплексное портфолио продуктов, решений и сервисных услуг, не имеющее аналогов на современном рынке, — комментирует старший исполнительный директор NetApp Джордж Курьян (George Kurian). — Объединяя дополняющие друг друга сильные стороны в построении инновационных решений, ориентированных на актуальные потребности, Lenovo и NetApp установят новые отраслевые стандарты и ускорят успех своих заказчиков".



"Lenovo и NetApp занимают уникальные позиции на рынке, позволяющие им предложить своим заказчикам новое поколение высокопроизводительных решений для хранения и управления данными, которые обеспечат компаниям по всему миру совершенно новые уровни производительности, эффективности и гибкости", — сказал исполнительный вице-президент Lenovo и президент Lenovo Data Center Group Кирк Скауген (Kirk Skaugen). — Сегодня Lenovo является самой быстрорастущей серверной компанией в мире и остаётся верной своему стремлению быть самым надёжным партнёром для компаний, проводящих цифровую трансформацию бизнеса. Новые решения для хранения и обработки данных будут доступны для заказа в более чем 160 странах мира. Это стало возможным благодаря нашей развитой системе поставок, наличием сервисных центров по всему миру и постоянно растущей глобальной экосистеме партнеров".



Первые решения в рамках этого партнёрства — линейки систем хранения данных Lenovo ThinkSystem серий DE и DM — станут доступны к заказу уже в ближайшее время.