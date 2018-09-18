Lenovo демонстрирует интеллектуальные решения и объявляет о новых соглашениях

18 сентября 2018, 11:15

На Transform 2.0 Lenovo объявила о новом партнёрском соглашении и представила серию новых продуктов и решений для корпоративных клиентов, созданных в рамках действующей стратегии интеллектуальной трансформации бизнеса.

Эта стратегия отражает уникальные возможности Lenovo в сфере построения комплексных решений с интеллектуальными функциями, которые трансформируют инфраструктуры компаний и повышают эффективность выполнения повседневных задач.

Интеллектуальная трансформация полностью изменит системы производства, менеджмента и государственного управления по всему миру. Она осуществляется за счёт использования самых современных технологий: искусственного интеллекта, дополненной реальности, интернета вещей, блокчейна и мобильной связи стандарта 5G. Lenovo лидирует в этих сферах, опираясь на свои облачные технологии и развитую систему поставок.

Все стратегические решения компании Lenovo, касающиеся бизнеса и партнёрских соглашений, нацелены на улучшение качества жизни общества, расширение возможностей заказчиков и партнёров компании, совместного развития и совместной трансформации. Сегодня Lenovo объявляет о новом партнёрском соглашении с компанией NetApp (NASDAQ: NTAP) — признанного лидера в построении решений для хранения данных и предоставлении гибридных облачных услуг. Глобальное партнёрское соглашение на миллиарды долларов поможет заказчикам обеих компаний модернизировать их существующие ИТ-инфраструктуры и ускорить цифровую трансформацию бизнеса. Используя сильные стороны обеих компаний, Lenovo и NetApp будут разрабатывать и выводить на глобальный рынок новые высокопроизводительные системы хранения данных на базе флеш-технологий и решения различных масштабов: от периферийных устройств до локальных дата-центров и облаков. Кроме того, в рамках партнёрства компании создадут совместное предприятие в Китае, специализирующееся на производстве систем хранения данных, которое будет предлагать локализованные решения на самом динамично развивающемся рынке в мире.

Lenovo представила ThinkShield — новое решение для обеспечения безопасности пользовательских устройств на протяжении всего их жизненного цикла. Поскольку современные компании как никогда ранее нуждаются в защите важной информации, ThinkShield предлагает соответствующий набор функций и технологий, от идентификации на уровне BIOS и прошивок, физического и виртуального управления оконечным устройством, и до механической заслонки веб-камер ноутбуков, сканеров отпечатков пальцев и возможности управления системами поставок. Благодаря тесному сотрудничеству с такими партнёрами как Intel, MobileIron и Absolute, Lenovo предлагает пользователям и администраторам широкие возможности для обеспечения безопасности и защиты данных.



Вице-президент Client Computing Group и генеральный директор Desktop, Commercial & Channel (DCC), Intel, Том Гаррисон (Tom Harrison): "Intel и Lenovo связывают долговременные партнёрские отношения, призванные стимулировать инновации, используя платформу Intel® vPro™ в важных для бизнеса отраслях, среди которых и информационная безопасность. Lenovo ThinkShield с функциями обеспечения прозрачной системы поставок и многофакторной идентификации, помогающими защитить современные рабочие места от целого ряда угроз — это ещё один шаг в данном направлении".



Организации активно переходят на модель использования программного обеспечения как услуги (SaaS), а 73% из них планируют к 2020 году перенести до 80% своих данных в облачные среды. Бизнес-подразделения, функциональные департаменты, проектные команды и фрилансеры используют SaaS для построения собственных комбинаций технологических решений, а многие из них делают это, не привлекая ИТ-специалистов. Теперь, благодаря Lenovo AirStack, первому в своём роде предложению для управления технологическими решениями, организации могут контролировать весь портфель используемых решений, осуществляя идентификацию, управление и оптимизируя инвестиции в программное обеспечение.

Lenovo также продемонстрировала новинку премиальной линейки ноутбуков ThinkPad X1, представив ThinkPad X1 Extreme. Тонкий и лёгкий ноутбук на Windows 10 ориентирован на профессиональных пользователей, работающих с ресурсоёмкими приложениями. Он стал первым в серии, использующим дискретную видеокарту NVIDIA. Новый ThinkPad X1 Extreme оптимально подходит для обработки данных, редактирования фото и видео, графического рендеринга и работы с приложениями виртуальной и дополненной реальности.

В дополнение к широкому портфелю продуктов и решений, Lenovo помогает заказчикам повысить продуктивность своих компаний за счёт увеличения эффективности совместной работы, предлагая новые подходы к организации мобильных и стационарных рабочих мест, а также переговорных комнат, применяя инновационные технологий.