Lenovo добилась рекордного дохода за 2018 финансовый год – $51 млрд

13 июня 2019, 10:15

Компания Lenovo Group объявила об отличных результатах, достигнутых благодаря стратегии Интеллектуальной трансформации.

Впервые годовой доход глобальной компании превысил $50 млрд; он возрос на 12,5% и составил рекордные $51 млрд, что подчеркивает лидерство во всех сегментах деятельности.

Годовой доход до налогов вырос в четыре с половиной раза (на 459%) по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года, составив $856 млн. Чистая прибыль – $597 млн, что на $786 млн больше, чем убыток в $189 млн за предыдущий год.

Знаковым в этом финансовом году стал четвертый квартал, характеризующийся ростом выручки и прибыли по всем бизнес-подразделениям. Выручка выросла на 10% за год и достигла $11,7 млрд. Прибыль до налогообложения составила $180 млн, увеличившись почти в четыре раза год к году ($143 млн, +389%), а чистая прибыль была $118 млн (увеличилась на $85 млн, +261%).

Базовая прибыль на акцию за весь год равна 5,01 центов США (39,2 центов HK$), а в четвертом квартале – 1,00 цент США (7,85 центов HK$). Совет директоров Lenovo объявил окончательный дивиденд – 2,78 центов США (21,8 центов HK$) за акцию в прошедшем финансовом году.

Подразделение Intelligent Devices Group (IDG) продолжает лидировать в отрасли. Благодаря успешной стратегии Lenovo Smart IoT, выручка за год выросла на 9,9%, а прибыль до налогообложения увеличилась более чем вдвое год к году (109%; до $1843 млн).

Группа PC and Smart Devices (PCSD), одно из двух бизнес-подразделений IDG, достигла рекордной годовой выручки $38,5 млрд с доходом до налогообложения $1,98 млрд. Благодаря клиент-ориентированным инновациям, Lenovo – производитель ПК № 1 в мире (согласно исследованиям IDC) с рекордной долей рынка 23,4% в течение прошедшего финансового года. Компания остается самым быстрорастущим игроком среди пяти ведущих в этом сегменте (+9,5% за год). Готовность принимать вызовы действительности, стремление к инновациям, взгляд под новым углом на форм-факторы, а также постоянные исследования пользовательского опыта привели к многочисленным технологическим прорывам в прошедшем финансовом году. К примеру, 13 мая было объявлено о выпуске первого в мире ПК со складным экраном.

Второе бизнес-подразделение IDG, Mobile Business Group (MBG), увеличило прибыль до налогообложения на $464 млн за прошедший год. Благодаря четкой ориентации на отдельные рынки, конкурентоспособному портфелю продуктов и контролю расходов бо́льшая доля прибыли подразделения пришлась на вторую половину года.

В Латинской Америке доля рынка составляет рекордные 17,6%. В Северной Америке объем рынка вырос на 59,2 пункта, а в Китае – на 185,8 пунктов. В других регионах запасы товара были распроданы, и прибыль значительно возросла. Таким образом, продолжается тенденция к росту.

Подразделение Data Center Group (DCG) достигло самого быстрого роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С момента приобретения бизнеса серверов архитектуры x86 прибыль увеличилась на 37% при рекордном годовом доходе в $6,02 млрд. Это обусловлено значительным ростом направления Hyperscale и Software Defined Infrastructure, где рост выручки составил 240% и 96% за год соответственно.

Компания Lenovo остается первой в мире по рекордам производительности серверов, получив 139 мировых рекорда в отрасли. Компания удерживает первое место по надежности серверов архитектуры x86 и удовлетворенности клиентов в соответствии с рейтингами ITIC (Информационные технологии, консалтинг в области аналитики), TBR (Technology Business Research) и другими отраслевыми исследованиями. Компания является главным поставщиком суперкомпьютеров и занимает первое место в списке TOP500.



В течение года благодаря успешным инвестициям Lenovo Capital и Incubator Group прибыль до налогообложения увеличилась до $107 млн. За весь финансовый год выручка от программного обеспечения и сервисов достигла $2,4 млрд, увеличившись на 18,9%.



Основное за Q4

● Доход подразделения PCSD (PC and Smart Devices group) вырос на 10,3% год к году; объем продаж ПК вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания вернулась на первое место в сегменте потребительских и укрепила свои лидерские позиции на рынке коммерческих ноутбуков в ценовом диапазоне до $800 с ростом на 34% в годовом исчислении.

● Подразделение MBG (Mobile Business Group) было прибыльным второй квартал подряд, повысив доход до налогов на $146 млн; впервые за пять кварталов выручка вернулась к росту в годовом исчислении и выросла до 15,1%. В этом квартале компания также представила первый в мире мобильный продукт, поддерживающий сети 5G.

● Доходы от бизнеса и прибыль DCG продолжают расти из года в год, несмотря на жесткие рыночные условия. Совместное предприятие с NetApp в Китае уже работает и демонстрирует первые успехи.