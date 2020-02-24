Lenovo сообщает о рекордном доходе в $14,1 млрд

24 февраля 2020, 12:15

Компания Lenovo Group объявила, что ее доход в третьем квартале достиг рекордных $14,1 млрд, показав рост на протяжении последних десяти кварталов.

Прибыль до налогообложения выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $390 млн. Чистая прибыль также увеличилась на 11% в годовом исчислении и достигла $258 млн. Базовая прибыль на акцию за третий квартал составила $2,16 цента (16,90 цента HK$).

«В течение прошлого квартала, несмотря на геополитическую неопределенность и глобальный дефицит комплектующих, мы достигли рекордных показателей эффективности благодаря географической сбалансированности, налаженной операционной деятельности и уверенному выполнению стратегии. Как общий доход, так и прибыль до налогообложения достигли самого высокого уровня. Такие результаты не только способствуют устойчивому развитию и позволяют воспользоваться возможностями трансформации технологий, но и помогают отвечать на вызовы современности», ㅡ комментирует Ян Юаньцин (Yang Yuanqing), председатель совета директоров и генеральный директор Lenovo.



В последнем квартале компания столкнулась со многими вызовами в отрасли, включая постоянную геополитическую неопределенность, дефицит комплектующих и глобальную эпидемию коронавируса. Приоритетом компании остается обеспечение благополучия и здоровья сотрудников Lenovo, непрерывности производства, обновления производственных мощностей и оказания помощи тем, кто работает над сдерживанием вспышки вируса. Как и другие в отрасли, компания Lenovo неизбежно сталкивается с некоторыми краткосрочными ограничениями и задержками, поскольку налаженная цепь поставок подверглась изменениям из-за временной остановки деятельности заводов в Китае. Справиться с этими вызовами Lenovo помогает географический баланс, отлаженная операционная эффективность и процессы управления комплексными цепочками поставок, а также глобальное присутствие и уверенное воплощение стратегии компании.



Подразделение Intelligent Devices Group (IDG) продолжает демонстрировать высокие показатели продуктивности. Группа PC and Smart Devices (PCSD), одно из двух бизнес-подразделений IDG, достигла рекордного дохода в размере $11,1 млрд, прибыль до налогообложения составила $684 млн, а показатель рентабельности ㅡ 6,2%. Эти рекордные результаты демонстрируют высокий потенциал компании Lenovo, особенно во время преодоления значительного и длительного дефицита комплектующих. В сегменте ПК Lenovo укрепила лидерскую позицию, совершив рекордное количество поставок, и на 2% превысила показатель роста развивающегося рынка персональных компьютеров. На конец календарного года Lenovo удержала первое место с долей рынка 24,3%, которая увеличилась на 1,6 пункта год к году. Рост продолжился как в быстро развивающихся категориях, так и премиальных, включая геймерские устройства, ультрабуки, рабочие станции, устройства с мощной графикой и ноутбуки на базе Chrome ー все они показали двузначный прирост объема год к году. Хотя макроэкономические вызовы могут возникать в будущем, отлаженная операционная деятельность позволит компании увеличить рыночную долю и повысить уровень прибыльности. К тому же, чтобы стимулировать рост, Lenovo активно внедряет инновационные технологии, о чем свидетельствуют недавние анонсы ноутбуков: ThinkBook Plus с дополнительным E-ink дисплеем на верхней крышке, ThinkPad X1 Fold с гнущимся экраном и первого в мире ноутбука с поддержкой 5G – YOGA 5G.

Второе бизнес-подразделение IDG, Mobile Business Group (MBG), уже пятый квартал подряд демонстрирует прибыльность. В подразделении компании в Латинской Америке объем производства превысил объем рынка на 19 пунктов, а уровень прибыльности достиг 5,8%. Бизнес-подразделение MBG продолжит наращивать прибыльность, стимулируя рост на новых рынках. Кроме того, выход нового смартфона Motorola razr подтверждает возвращение компании в премиальный сегмент, на котором будет сосредоточен главный фокус в будущем.

Подразделение Data Center Group (DCG) продемонстрировало рост поставок систем хранения данных на 18% год к году. Из-за резкого снижения цен на ключевые комплектующие доход подразделения оставался неизменным год к году, а рентабельность продолжала улучшаться. Доход, без учета заказов крупных клиентов, продемонстрировал рост почти на 16% ー самый высокий показатель за четыре года. В то же время на рынке Китая доход вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В обоих направлениях, программно-определяемой инфраструктуры (Software Defined Infrastructure) и систем хранения данных, также наблюдается рост доходов более чем на 40%. Можно спрогнозировать, что рост продолжится во всех сегментах: серверах, системах хранения данных, Software Defined Infrastructure (SDI), высокопроизводительных вычислениях (HPC), программном обеспечении и сервисных услугах, поскольку подразделение DCG сосредоточено на привлечении различных клиентов и расширении каналов продаж.

Стратегия интеллектуальной трансформации бизнеса дала мощный импульс для долгосрочного роста. Доход от разработки программного обеспечения и предоставления сервисных услуг1 впервые превысил $1 млрд за квартал, увеличиваясь на 41% год к году, и теперь составляет 7% общего дохода компании. Доход направлении Smart IoT увеличился почти в четыре раза, достигнув $90 млн. Это обусловлено ростом в сегменте дополненной и виртуальной реальности, а также технологий Smart Home и Smart Office. Доход в сегменте Smart Infrastructure вырос более чем на 50% год к году благодаря направлениям Software Defined Infrastructure и Network Function Virtualization. Доход в сегменте Smart Vertical увеличился вдвое в результате роста в три раза доходов в направлении Datа Intelligence Business Group и решений группы PCSD в сферах здравоохранения и образования.