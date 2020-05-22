Lenovo сообщает о стабильных финансовых результатах и рекордном доходе

22 мая 2020, 10:15

Компания Lenovo Group объявила о стабильных финансовых результатах четвертого квартала и 2019 финансового года, продемонстрировав сильную позицию, независимо от мировой трансформации.

Несмотря на макроэкономические и отраслевые вызовы, уже дважды подряд годовая выручка компании превышает $50 млрд ($50,7). Lenovo достигла рекордного показателя дохода до налогообложения, который увеличился почти на 19% в годовом исчислении и составил $1,02 млрд. Чистая прибыль за год достигла $665 млн, показав рост на 12% год к году.

Базовая прибыль на акцию за год составила $5,58 центов (43,61 цента HK$), за четвертый квартал этот показатель составлял $0,36 цента (2,80 цента HK $). Совет директоров Lenovo объявил окончательный дивиденд $2,77 цента (21,5 цента HK $) за акцию в 2019 финансовом году, который длился с 1 апреля 2019 по 31 марта 2020 года.

"В условиях глобальных изменений и трансформации, с которыми мы столкнулись впервые, компания Lenovo значительно изменила свою деятельность за последний год. Я не могу не гордиться достигнутыми результатами: от почти рекордной годовой выручки в $50,7 млрд до самого высокого показателя дохода до уплаты налогов в размере $1,02 млрд. Я также невероятно горжусь тем, как мы реагируем на глобальную пандемию как со стороны ведения бизнеса, так и в рамках социальной ответственности. В это неопределенное для всего мира время, я уверен, что благодаря налаженной операционной эффективности и международному присутствию, Lenovo будет реализовывать стратегию интеллектуальной трансформации и полностью воспользуется новыми возможностями настоящего, которые станут "новой нормой"”, ー комментирует Ян Юаньцин (Yang Yuanqing), председатель совета директоров и генеральный директор Lenovo.



За последние 12 месяцев компания столкнулась с несколькими общепроизводственными вызовами, включая геополитическую неопределенность, дефицит поставок комплектующих, влияние валютных колебаний и глобальную пандемию COVID-19 в четвертом квартале. Чтобы минимизировать влияние коронавируса и сбалансировать производство, компания использует более 30 собственных производственных площадок и обращается к мощностям компаний-партнеров по всему миру. Благодаря географическому балансу и присущим компании гибкости, устойчивости и эффективности, Lenovo продолжала производить продукцию и отгружать заказы клиентам в течение четвертого квартала. Именно эти фундаментальные способности вместе с постоянным внедрением инноваций будут движущей силой для развития бизнеса в будущем и позволят использовать возможности, которые появляются в условиях "новой нормы" жизни, удаленной работы и учебы, для долгосрочного роста. Новые условия жизни приведут не только к росту рынка персональных компьютеров и смарт-устройств, но и к появлению дата-центров и инфраструктуры поддержки, которые обеспечат высокоскоростное питание сетей и новый цифровой опыт.

Подразделение Intelligent Devices Group (IDG) продолжает демонстрировать высокие результаты производительности. Группа PC and Smart Devices (PCSD), одно из двух бизнес-подразделений IDG, достигла лидерских показателей доходности с годовой выручкой около $40 млрд, которая выросла на 3,6% год к году. Доход до уплаты налогов достиг рекордных $2,3 млрд (рост более чем на 18% в годовом исчислении). Рентабельность выросла на 0,7% год к году и составила 5,9%. Компания укрепила и расширила свое лидерство в отрасли с долей рынка 24,5%, продемонстрировав рост более чем на 1 процентный пункт. Эти показатели были достигнуты благодаря последовательной стратегии, предусматривающей сосредоточение на быстро развивающихся сегментах и инвестирования в них. Игровые устройства, рабочие станции, тонкие и легкие устройства и ноутбуки на базе Chrome ー все они показали двузначный прирост объема на рынке год к году.

Финансовый год для второго бизнес-подразделения IDG, Mobile Business Group (MBG), по прогнозам должен был стать прорывным, однако ситуацию изменило вынужденное закрытие основной фабрики смартфонов компании в Ухане из-за COVID-19. Общая выручка подразделения уменьшилась, недополучив до $94 млн в годовом исчислении, а убытки составили $43 млн. Компания фокусируется на инновациях, акцентируя внимание на премиальном сегменте со знаковым смартфоном motorola razr с гибким экраном.

Совокупная выручка подразделения Data Center Group (DCG) уменьшилась на 8,7% из-за спада спроса на гипермасштабируемые решения и значительного снижения цен на продукты компании. Однако выручка без учета гипермасштабируемых решений выросла на 5,3% год к году. Этому способствовал двузначный рост сегментов программно-определяемой инфраструктуры (Software Defined Infrastructure), систем хранения данных, программного обеспечения и сервисных услуг год к году. В частности, выручка направления систем хранения данных выросла на 50% в годовом сопоставлении. Кроме того, сегмент серверов без учета гипермасштабируемых решений продемонстрировал рост на 14%, а выручка на китайском рынке выросла на 23% год к году. Компания также расширила свое лидерство в направлении высокопроизводительных вычислений (HPC), 173 системы Lenovo вошли в список суперкомпьютеров ТОП500.

Развивающиеся направления бизнеса продемонстрировали существенный прогресс. Выручка направления Smart IoT, которое включает дополненную и виртуальную реальность, решения для смарт-офисов и Интернета вещей, почти утроилась (+296%) год к году. Выручка сферы "умной" инфраструктуры (Smart Infrastructure) выросла на 37% год к году, а направление виртуализации сетевых функций (Network Function Virtualization) стало прибыльным. Направление Smart Vertical продемонстрировало рост выручки более чем вдвое (+133%) благодаря росту бизнес-группы Data Intelligence, "умного" медицинского обслуживания и смарт-решений в сфере образования. Для подразделения Программного обеспечения и сервисов этот год был прорывным. Направление продемонстрировало рекордную выручку, которая увеличилась на 43,2% год к году и составила $3,5 млрд. Именно эти направления бизнеса стали катализатором общей трансформации группы.



• Квартальная выручка снизилась на 9,7% и составила $10,6 млрд год к году. Доход до уплаты налогов ー $77 млн, а чистая прибыль ー $43 млн.

• Для группы PC and Smart Devices квартал стал довольно успешным. Выручка уменьшилась на 4,4% год к году, но доход до уплаты налогов вырос на 15% ($525 млн против $458 млн) год к году. Это повысило прибыльность компании на 1 пункт до рекордно высокого уровня ー 6,2%.

• Выручка группы ПК опередила растущий рынок на четыре пункта, что утвердило лидерство компании на мировом рынке.

• На подразделение Mobile Business Group (MBG) повлиял COVID-19 из-за закрытия основной фабрики по производству смартфонов компании в Ухане в течение большей части квартала. Несмотря на это, компания использовала производственные мощности со всего мира, поэтому в течение квартала было произведено 6 миллионов телефонов.

• Направление серверов в рамках подразделения Data Center Group (DCG) удержало двузначный рост (на 14%) год к году. Выручка с учетом гипермасштабируемых решений снизилась из-за значительного падения цен. Однако выручка от другой деятельности возросла почти на 4% год к году, что было обусловлено развитием направлений программно-определяемой инфраструктуры (Software Defined Infrastructure), систем хранения данных, программного обеспечения и сервисных услуг.