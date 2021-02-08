Lenovo демонстрирует рекордные результаты второй квартал подряд

8 февраля 2021, 14:45

Компания Lenovo Group сообщает о рекордной выручке в третьем квартале, которая составила $17,2 млрд и увеличилась на 22% год к году.

Основные бизнес-подразделения компании сообщают о развитии — благодаря этому Lenovo демонстрирует рекордные показатели второй квартал подряд.

Доход до уплаты налогов вырос на 52% год к году и достиг $591 млн. Чистая прибыль также выросла на 53% и достигла $395 млн. Постоянное развитие компании Lenovo обеспечивает инновационный портфель продуктов, который быстро адаптируется к требованиям “новой реальности” в работе, обучении и развлечениях дома. Инвестиции в трансформацию продолжают открывать новые возможности для долгосрочного роста. Базовая прибыль на акцию за третий квартал составила $3,31 цент (25,66 центов HK$).

Вызовы 2020 года будут влиять на бизнес в новом году, а именно геополитическая неопределенность, дефицит компонентов из-за высокого спроса, пандемия COVID-19. Несмотря на это, компания Lenovo видит позитивные перспективы на 2021 год. “Новая норма” работы, обучения и развлечений из дома обеспечит длительный рост спроса на устройства и сформирует требования к облачным и инфраструктурным решениям.



Подразделение Intelligent Devices Group (IDG) сохраняет лидерские позиции в развитии. Группа PC and Smart Devices (PCSD) второй квартал подряд демонстрирует рекордные показатели. Выручка подразделения достигла $14 млрд, что на 27% больше год к году. Группа сообщает о рекордном доходе до налогообложения — $925 млн, что на 35% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а также марже прибыли на уровне 6,6%. Высокие результаты обеспечила быстрая адаптация к изменчивым потребностям клиентов в период “новой нормы” работы, развлечений и обучения из дома. Компания сосредоточилась на инновациях, что позволило занять первое место в мире по производству ПК. Благодаря этому Lenovo — лидер на мировом рынке ПК с рекордной долей 25,3%.

Компания демонстрирует высокие показатели по регионам. Северная Америка показала рост в 60% год к году, а первое место по доле рынка впервые занял регион Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA). Азиатско-тихоокеанский регион повысил рентабельность до нового рекорда, а Китай увеличил поставки на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Бизнес-группа прогнозирует, что рынок ПК продолжит расти. Последние данные IDC подтвердили, что общий объем рынка в 2020 году превысил 300 миллионов единиц. В компании убеждены, что работа, обучение и развлечения из дома будут стимулировать клиентов минимизировать общее использование и выбирать одно устройство для каждого человека, соответственно спрос на ПК, планшеты и “умные” гаджеты будет расти. Компания продолжит держать фокус на инновациях и новых потребностях клиентов, а также будет повышать уровень операционной деятельности, чтобы удовлетворить высокий спрос на устройства в будущем.

Второе подразделение IDG, Mobile Business Group (MBG), сообщает о двузначном увеличении квартальной выручки. Компания не только восстановила рентабельность бизнес-направления, но и достигла самого высокого показателя с момента присоединения Motorola. Благодаря партнерству с операторами мобильной связи, а также широкому портфелю устройств, MBG продемонстрировала двузначный и трехзначный рост в Европе и в Азии соответственно. Компания и дальше будет улучшать устройства и внедрять инновации 5G для успешного развития направления.

Подразделение Data Center Group (DCG) сообщает о рекордной выручке в $1,63 млрд, что стало возможным благодаря всестороннему развитию, и о повышении рентабельности почти на один пункт год к году. Направление поставки облачных услуг Cloud Service Provider, предприятий, малого и среднего бизнеса Enterprise and SMB business показали рост в годовом исчислении. Выручка Enterprise and SMB business достигла $1 млрд — это самый высокий показатель за последние три года. Подразделение систем хранения данных Storage показало рекордную выручку и превысило рыночный прогноз на 11 пунктов. Сегмент программно-определяемой инфраструктуры (Software Defined Infrastructure) также достиг самого высокого увеличения выручки. Инфраструктуру как услугу TruScale (TruScale Private Cloud Infrastructure-as-a-Service) от Lenovo в сочетании с корпоративным облачным решением от SAP (HANA Enterprise Cloud) хорошо приняли клиенты, что способствует стабильному спросу. В то же время подразделение сохраняет лидерскую позицию в ТОП-500 суперкомпьютеров. В будущем компания планирует удовлетворить растущий спрос на технологию гибридного облака (Hybrid Cloud) и ІТ-инфраструктуру. Это позволит Lenovo расти, превышая ожидания рынка и увеличивая рентабельность.

Подразделение Intelligent Transformation развивается — общая выручка по счетам от программного обеспечения и услуг выросла на 36%, показав новый рекорд — почти $1,4 млрд, что составляет более 8% всего дохода Lenovo Group. Компания показала рост год к году в направлении добавленных услуг и программного обеспечения (Attached Service and Software), а также управляемых услуг (Managed Service) и решений (Solutions Services) почти на 26%, 73% и 49% соответственно. Сервис “устройство как услуга” (Device-as-a-Service) показал двузначный рост (74%) в годовом исчислении. Кроме того, выручка сегмента электронной коммерции E-commerce выросла почти на 45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и продолжила устанавливать новые рекорды. Эти результаты демонстрируют важность интеллектуальной трансформации в процессе развития Lenovo Group. Компания планирует и дальше использовать свой опыт и возможности для создания “умного” производства и образования, смарт-решений в сфере охраны здоровья.

Компания Lenovo объявляет новую организационную структуру, разработанную для капитализации трансформации Lenovo Group за счет услуг. С 1 апреля 2021 года Lenovo объединит команды по предоставлению услуг и решений, а также возможности всей компании, чтобы сформировать отдельную организацию — группу решений и услуг Solutions & Services Group. SSG будет способствовать преобразованию компании, предлагая дополнительные решения через “умные” вертикали, дополненные и управляемые услуги, а также “предложения как услуги”, включая DaaS и Truscale.

Торговые организации Lenovo на рынках во всем мире поделят на подразделения по географическому признаку на китайский China Geo и Международную организацию по продажам International Sales Organization, что обеспечит больше синергии и эффективности между бизнес-группами. Первую возглавит Лю Цзюнь (Liu Jun) (сейчас EVP и Президент IDG в Китае), а вторую — Мэтью Зелински (Matt Zielinski), который сейчас SVP и президент PCSD региона Северной Америки. Все пять лидеров групп будут подчинены непосредственно Ян Юаньциню (Yang Yuanging) и будут заседать в Исполнительном комитете Lenovo (LEC).

Джанфранко Ланчи (Gianfranco Lanci), корпоративный президент и главный операционный директор (СОО) Lenovo, объявил о планах покинуть компанию с сентября 2021 года. До этого времени он продолжит исполнять обязанности президента и СОО Lenovo Group и отвечать за глобальные деловые операции компании во всех бизнес-группах и торговых организациях.