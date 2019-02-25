Lenovo демонстрирует сильную динамику и самую высокую квартальную выручку

25 февраля 2019, 11:45

Компания Lenovo Group обнародовала результаты за III квартал 2018 финансового года, завершившийся 31 декабря 2018 года.

Группа продемонстрировала максимальную выручку за последние 4 года в размере $14 млрд, что на 8,5% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года (и выше на 12,8%, если исключить валютный фактор). Компания отчиталась о высокой доналоговой прибыли в размере $350 млн (рост на 133%, или на $200 млн год к году), это абсолютный рекорд за всю историю компании. Все направления бизнеса продолжили улучшать свои показатели.



Группа продемонстрировала чистую прибыль в размере $233 млн в отчетном квартале, что представляет собой заметное улучшение по сравнению с убытком в размере $289 млн в том же квартале прошлого года. Базовая прибыль на акцию в III квартале составила 1,96 цента США, или 15,35 гонконгского цента.



Обзор результатов подразделений компании:



Подразделение Умных устройств (IDG) добилось рекордного объема выручки и прибыли; выручка растет третий квартал подряд, увеличившись год к году на 6,2% (до $12,4 млрд).



● Продажи ПК и Умных устройств установили рекорд и составили $10,7 млрд (рост 11,6% год к году), продолжив сильную динамику предыдущего квартала. Рост в сегменте ПК составил 16%, обогнав рынок более чем на 17 процентных пунктов, рентабельность по прибыли до налогов тоже выросла. Lenovo уверенно сохраняет статус мирового лидера в сегменте с долей рынка 24,6%. Фокусировка на быстрорастущих и премиальных сегментах, таких как рабочие станции, тонкие и легкие устройства, а также визуальные решения, обогнали рост рынка более чем на 30 пунктов, игровые устройства — на 16 пунктов, а Chromebook — на 220 пунктов.



● Подразделение Mobile Business Group (MBG), действующее в рамках IDG, сообщило о первом прибыльном периоде с момента приобретения бизнеса Motorola в октябре 2014 года. Это достижение стало результатом тщательного воплощения стратегии Lenovo по сокращению издержек, выстраиванию портфеля продуктов Группы и фокусировке на основных рынках. Заметным достижение стал прорыв на североамериканском направлении, где продажи группы обогнали рост рынка на 40 пунктов. Невероятные результаты показывают и некоторые другие географические сегменты MBG: Lenovo сохраняет второе место на рынке Латинской Америки, несмотря на колебания валютных курсов. В Китае, благодаря новой линейке продуктов под брендом Lenovo, Группа смогла увеличить продажи в 4 раза, сохранив высокий уровень доналоговой рентабельности.



Подразделение Lenovo Data Center Group (DCG) сообщило о пятом подряд квартале роста прибыли (при этом рентабельность увеличилась на 3,6 процентного пункта год к году). Выручка повысилась на 31% и составила $1,6 млрд. Примечательно, что DCG продемонстрировала рост по всем географическим сегментам, включая трехзначные показатели прироста в Северной Америке и двухзначные в Азиатско-Тихоокеанском регионе, регионе EMEA и Латинской Америке. Совместное предприятие NetApp, которое начало работу в Китае, еще сильнее укрепляет портфель брендов и расширяет бизнес-возможности группы. Hyperscale еще раз внес значимый вклад в трехзначные темпы роста, а выручка Software Defined Infrastructure (SDI) повысилась почти на 70% год к году. Группа сохраняет лидерство в сегменте суперкомпьютеров, согласно списку топ-500.







