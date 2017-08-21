Финансовые показатели Lenovo за 1 квартал 2017/2018 финансового года

21 августа 2017, 12:45

Компания Lenovo представила результаты за 1 квартал 2017/2018 финансового года.

Результатом преобразований внутренних бизнес-процессов компании стала высокая рентабельность ключевого подразделения по производству ПК и умных устройств, а также рост объемов продаж и прибыли по основным направлениям развития, в том числе в подразделениях по созданию решений для ЦОД и мобильных устройств.



Инвестиции в персонал и разработку новых продуктов в подразделении по производству продуктов для ЦОД дали свои результаты. Компания представила самую широкую и полную за всю историю своего существования линейку продуктов, в том числе новые торговые марки ThinkSystem и ThinkAgile, а также продолжила развитие новой модели дистрибуции на базе комплексной технологии продаж. Подразделение по производству мобильных продуктов также представило широкую линейку новых устройств во главе с флагманом Moto Z2 Force, который уже сейчас можно приобрести у всех основных операторов мобильной связи США. Кроме того, компания усилила работу по продвижению бренда на мировом рынке мобильных устройств.



Ян Юаньцин, генеральный директор и председатель совета директоров компании Lenovo: «В течение первого квартала текущего финансового года мы продолжили реализацию нашей трехуровневой стратегии развития. По итогам квартала компания продемонстрировала устойчивые показатели роста. Мы сохранили одни из лучших в отрасли показатели рентабельности в сегменте ПК, подготовили необходимую базу для укрепления показателей в подразделениях по производству мобильных устройств и продуктов для ЦОД, а также продолжили инвестиции в развитие направлений «устройство+облако» и «инфраструктура+облако» на базе технологий искусственного интеллекта. Мы добились значительного успеха по всем направлениям нашей стратегии. Так, например, вновь улучшились показатели, достигнутые подразделением по производству мобильных продуктов, которое продолжает двигаться к поставленной цели – выйти на безубыточный уровень ко второму полугодию текущего финансового года. Подразделение по производству продуктов для ЦОД также укрепляет свои позиции. Эти два новых локомотива роста набирают обороты, и мы рассчитываем вскоре увидеть устойчивые результаты».



По итогам первого финансового квартала, завершившегося 30 июня 2017 года, выручка Lenovo составила $10 млрд. Таким образом, показатель остался на прежнем уровне по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и вырос на 4,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Убытки до налогообложения за первый квартал составили $69 млн, чистый убыток составил $72 млн.



Операционная прибыль компании в первом квартале увеличилась на $110 млн по сравнению с предыдущим кварталом. Валовая прибыль компании в первом квартале финансового года упала по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 11% до $1,4 млрд, но осталась при этом на прежнем уровне по сравнению с предыдущим кварталом. Валовая рентабельность по итогам квартала составила 13,6%. Базовый убыток на акцию в первом квартале составил 0,66 американских цента или 5,15 гонконгских центов.



Компания Lenovo начала реализацию новой трехуровневой стратегии развития, в рамках которой планируется обеспечить сбалансированные показатели роста и прибыльности подразделения по производству ПК и умных устройств, ускорить рост показателей подразделений по производству мобильных устройств и продуктов для ЦОД, а также инвестировать в направления, не связанные с производством аппаратного обеспечения. Все это необходимо, чтобы соответствовать текущей рыночной динамике и при этом обеспечить прибыльный рост и развитие компании в долгосрочной перспективе. Компания Lenovo инвестирует как в развитие основных и базовых технологий, так и платформ нового поколения, что призвано помочь пользователям перейти в мир умных устройств и Интернет-технологий, где все умные устройства подключены к облаку и построены на базе технологий искусственного интеллекта.



В то время как основное внимание Lenovo направлено на развитие и внедрение новых технологий в рамках стратегии развития сегмента «устройство+облако», подразделение Lenovo Capital and Investment Group (LCIG), поставщик решений в области Интернета вещей, достиг в первом квартале знакового показателя – 3 миллиона пользователей глобальной платформы API.



Кроме того, компания Lenovo продолжает развивать свою экосистему LenovoID (платформу с идентификацией пользователей для поддержки непрерывности работы клиентов со всеми устройствами Lenovo). Так, число пользователей экосистемы достигло по итогам первого квартала 225 миллионов. Шаги, сделанные Lenovo по направлениям, не связанным с производством аппаратного обеспечения, таким как ПО, услуги и сервисы, а также большие данные, уже дали ощутимые результаты и обеспечили прирост новых клиентов.



На проведенной уже в третий раз ежегодной конференции Tech World, которая состоялась в прошлом месяце в Шанхае, компания Lenovo представила несколько новых продуктов и решений, разработанных для потребительского и корпоративного сегментов, среди которых – носимое устройство SmartVest и очки daystAR для промышленного применения. Кроме того, Lenovo сообщила о намерении инвестировать $1,2 млрд в разработку новых технологий и реализацию научно-исследовательских проектов в области технологий искусственного интеллекта. Также компания продолжает разработку умных решений и реализацию совместных проектов в сфере здравоохранения, транспорта и промышленности.