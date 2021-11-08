Lenovo отчитывается о рекордных показателях за квартал

8 ноября 2021, 9:45

Компания Lenovo Group объявила о рекордных результатах за второй квартал 2021/22 финансового года с исторически максимальными рентабельностью и выручкой.

Показатели Lenovo улучшились год к году — чистая прибыль компании выросла на 65% и составила $512 млн, а маржинальность увеличилась на 0,7 пункта, что соответствует цели увеличить показатель вдвое за три года. Доход до уплаты налогов составил $742 млн, что на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка компании достигла $17,9 млрд, показав рост на 23% год к году. Денежный поток от операционной деятельности увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг цифры $1,6 млрд, в то же время расходы компании на исследования и разработку (R&D) выросли на 60% за счет увеличения инвестиций в инновации.

Высокие производственные показатели, инновации и четкое исполнение целей компании лежат в основе улучшений во всех ключевых подразделениях бизнес-группы, несмотря на проблемы с поставками комплектующих на рынке. Ускоренная цифровизация, интеллектуальная трансформация и быстрое обновление устройств, инфраструктуры и приложений способствуют долгосрочному и стабильному росту рентабельности компании.

Компания Lenovo Group и дальше будет работать с высокомаржинальными сегментами. В то же время компания планирует удвоить инвестиции в R&D в течение трех лет, как объявили в первом квартале 2021/22 финансового года2. Такая стратегия поддерживает непрерывную трансформацию компании, разработку технологий и развитие архитектуры “Клиент-Периферия-Облако-Сеть-Интеллектуальные технологии” (Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence), чтобы соответствовать новым потребностям пользователей.



Совет директоров компании Lenovo объявил базовую прибыль на акцию в размере 8 гонконгских центов (8 HK$).

«Новый подход к ІТ-архитектуре Lenovo “Клиент-Периферия-Облако-Сеть-Интеллектуальные технологии” набирает обороты и становится все более популярным в отрасли. Благодаря четкому выполнению стратегии 3S3 (Smart IoT, Smart Infrastructure, Smart Solutions) в прошлом квартале мы достигли новых рекордов как в показателях чистой прибыли, так и в выручке. Мы на пути к увеличению чистой прибыли вдвое за следующие три года. В то же время наши инвестиции в исследования и разработку (R&D) выросли почти на 60%, — комментирует Ян Юаньцин (Yang Yuanging), Глава совета директоров и генеральный директор Lenovo. — Мы и дальше будем стремиться к нашей цели — удвоить расходы на R&D в течение трех лет и продвигать интеллектуальную трансформацию на основе услуг».

Solutions and Services Group (SSG): быстрый рост и увеличение прибыли, что способствует росту рентабельности Lenovo Group

Группа продолжает обеспечивать высокую рентабельность и расти на рынке, который быстро расширяется. По мере того как технологическая архитектура становится сложнее, клиентам необходимы более совершенные ІТ-услуги. В группе отмечают, что к 2025 году объем рынка ІТ-услуг составит более $1 трлн. Также компания ожидает, что объем рынка “устройств-как-услуга” (device-as-a-service) составит $67 млрд до 2025 года.