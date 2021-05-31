Lenovo сообщает о рекордных результатах финансового года

31 мая 2021, 10:45

Компания Lenovo Group отчиталась о рекордных результатах за четвертый квартал и 2020/21 финансовый год1 с феноменальным ростом по всем направлениям бизнес-группы.

В четвертом квартале выручка выросла на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $15,6 млрд. Доход до уплаты налогов составил $380 млн, а чистая прибыль достигла $260 млн, эти показатели продемонстрировали рост на 392% и 512% соответственно по сравнению с четвертым кварталом 2019/20 финансового года. Четвертый квартал завершил рекордный для компании год: годовая выручка бизнес-группы превысила $60 млрд и выросла на $10 млрд год к году. Рентабельность показывала рост еще быстрее: доход до уплаты налогов составил почти $1,8 млрд, а чистая прибыль — $1,2 млрд. Оба показателя выросли более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года.

Результаты бизнес-группы доказывают способность компании к сбалансированному, последовательному и устойчивому росту, поскольку она продолжает диверсификацию и трансформацию в соответствии с корпоративной стратегией 3S (Smart IoT, Smart Infrastructure, Smart Solutions).

Совет директоров Lenovo также объявил базовую прибыль на акцию, которая составила 3,09 центов США (24 HK$) за финансовый год, который длился с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года.

Рекордные показатели четвертого квартала и двузначный рост выручки во всех основных направлениях бизнес-группы

- В четвертом квартале группа PC and Smart Devices (PCSD) продемонстрировала лучшие показатели. В частности, выручка составила $12,4 млрд и выросла на 46% год к году, прибыль выросла на 6,7% — это рекордный показатель.

- Группа PC and Smart Devices (PCSD) отчиталась о двузначном росте выручки во всех регионах. Lenovo — №1 в мировом рейтинге по количеству проданных ПК.

- Поставки планшетов выросли на 157% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в 3 раза быстрее, чем темпы роста рынка.

- Темпы роста компании и объем премиального сегмента (игровые ПК, тонкие и легкие ноутбуки и т.д.) продолжают опережать рынок и показывают двузначный и трехзначный рост.

- Выручка группы Mobile Business Group (MBG) показала рост на 86% год к году и достигла $1,54 млрд. Доход до уплаты налогов составил $21 млн — это рекордный показатель группы с момента приобретения Motorola.

- Благодаря прочным отношениям с операторами связи, развитому портфелю продуктов и 5G-решениям, объем продаж смартфонов в регионе Северной Америки, Европы и Азиатско-тихоокеанском регионе показал трехзначный рост год к году.

- Доля рынка смартфонов в регионе Латинской Америки составила 21% и достигла рекордного уровня.

- Выручка подразделения Data Center Group (DCG) показала рост на 32% год к году и достигла $1,6 млрд. Подразделение отчитывается о росте пятый квартал подряд. Рентабельность бизнес-группы выросла на 4,4 пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Подразделение поставщиков облачных сервисов Cloud Service Provider выросло на 73% год к году.

- Направление систем хранения данных Storage, а также сегмент программно-определяемой инфраструктуры Software Defined Infrastructure, высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта HPC/AI достигли рекордно высокого дохода в четвертом квартале 2020/21 финансового года. В центре внимания были традиционные системы хранения данных, которые выросли на 73% год к году.

- Подразделение развития дополнительного бизнеса (Burgeoning Edge business) показывает убедительные признаки роста в будущем.

- Трансформационное направление группы также достигло рекордных показателей роста благодаря стабильному увеличению выручки по счетам от дополнительных услуг и программного обеспечения на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход от управляемых услуг Managed Service (Device-as-a-Service, TruScale) вырос вдвое, а доход от Solutions Services вырос на 65% год к году.