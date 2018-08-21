Lenovo добилась 2-кратного прироста квартальной прибыли

21 августа 2018, 10:45

Lenovo Group опубликовала результаты первого квартала 2018 финансового года, завершившегося 30 июня.

Этот период стал для компании вторым подряд кварталом, в котором прирост прибыльности бизнеса исчислялся двухзначными числами. Суммарная квартальная выручка Группы составила 11,91 млрд долларов, что на 19% больше показателя 1 квартала прошлого года. Компания также сообщает о значительном увеличении показателя прибыли до уплаты налогов, который достиг 113 млн долларов, увеличившись за год на 182 млн. При этом улучшение показателей коснулось всех направлений бизнеса.



В первом квартале текущего финансового года прибыль Lenovo, относящаяся к акционерам, увеличилась по сравнению с 1 кварталом прошлого года на 149 млн долларов до 77 млн. Базовый доход на акцию составил 0,65 американских центов.



Отчет о результатах 1 квартала 2018/19 финансового года открывает новую страницу в истории компании Lenovo. Это произошло благодаря заметным успехам в реализации стратегии развития бизнеса и фокусировке на «Интеллектуальной трансформации» в течение всего квартала. Решительные шаги по консолидации ключевых направлений бизнеса в упорядоченное интегрированное предприятие, наряду с акцентом на динамичные генераторы доходов, дают быструю отдачу.



В прошлом квартале Lenovo объявила о создании нового подразделения интеллектуальных устройств Intelligent Devices Group (IDG), объединив подразделение ПК и интеллектуальных устройств Personal Computer and Smart Devices Group с подразделением Mobile Business Group. Переосмысление способов взаимодействия продуктов этих бизнесов и их влияния на пользователей позволило добиться двухзначного роста доходов группы IDG и увеличения доли рынка ПК во всех географических зонах. В то же время Lenovo активно извлекает выгоду из глобально растущих сегментов в сфере программного обеспечения и сервисов.



В результате в первом квартале все ключевые бизнес-единицы Lenovo продемонстрировали значительный рост доходов и укрепление своих рыночных позиций:



Группа Intelligent Devices Group успешно воспользовалась синергией открытых платформ и общих ресурсов, добившись роста прибыли на 14% по сравнению с прошлым годом до 9,95 млрд долларов.



• Уже второй квартал подряд бизнес ПК и смарт-устройств (PCSD), входящий в группу IDG, показывает двухзначный рост выручки — на 19% в годовом исчислении, сохраняя при этом рентабельность в 5%, что соответствует лучшим показателям отрасли. Lenovo стала самым быстрорастущим игроком среди пяти крупнейших мировых производителей ПК и вернулась на первое место в мире по продажам ПК по информации Gartner. Помимо основного бизнеса в сегменте ПК Lenovo продолжает инвестировать в развитие своего портфолио интеллектуальных устройств, включая решения для умного дома, умного офиса и дополненной и виртуальной реальности.

• Группа Mobile Business Group (MBG), также входящая в IDG, в первом квартале значительно улучшила показатели благодаря трем ключевым шагам. Во-первых, группа сократила операционные расходы более чем на 100 млн долларов; во-вторых, было усовершенствовано портфолио продуктов; в-третьих, Группа сосредоточила внимание на отдельных рынках с наиболее благоприятными условиями конкуренции. Оптимизация портфолио продуктов позволила сосредоточиться на основных сегментах рынка. В первом квартале были успешно запущены новые смартфоны серий Moto G и E. Выручка и объём продаж стабильно растут, в частности, в Латинской Америке, опережая показатели рынка. В Северной Америке объём продаж мобильных устройств Lenovo вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во многом за счёт правильной стратегии масштабирования и сотрудничества с четырьмя основными операторами сотовой связи.



Основываясь на сильных показателях четвертого квартала прошедшего года, Lenovo Data Center Group (DCG) продолжила успешное развитие, второй квартал подряд показав рекордную выручку в размере 1,6 млрд долларов. Уже три квартала подряд Группа демонстрирует двухзначный рост доходов, которые увеличились на 67,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рекордно высокая выручка обусловлена ростом в сегментах Программно-определяемых инфраструктур, Высокопроизводительных вычислительных систем и искусственного интеллекта, а также Hyperscale. Программно определяемые продукты Lenovo, представленные под новым брендом ThinkAgile, вновь показали трехзначный рост по отношению к предыдущему году. Кроме того, в первом квартале было объявлено о выпуске нового многофункционального решения ThinkAgile CP для облачных инфраструктур нового поколения. Годовой прирост бизнеса Hyperscale также исчисляется трехзначными числами. В первом квартале это подразделение повысило валовую прибыль и диверсифицировало клиентскую базу. Сохранили положительную тенденцию и решения для традиционных инфраструктур, в то время как решения для хранения данных на основе флэш-памяти продемонстрировали рост на 42%. Прошедший квартал показал также, что Lenovo опережает HP Enterprises, впервые заняв лидирующую позицию в рейтинге TOP-500 суперкомпьютеров мира и являясь поставщиком 117 систем, входящих в него.



Заглядывая в будущее, подразделение Lenovo Capital & Incubator Group (LCIG) продолжает инвестировать в развитие перспективных технологий, среди которых Искусственный интеллект, Интернет вещей, Большие данные, Виртуальная и Дополненная реальность для таких сегментов как промышленное производство, здравоохранение и транспорт.



