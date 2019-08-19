Lenovo начала новый финансовый год удвоением дохода

19 августа 2019, 9:45

Компания Lenovo объявила, что ее доход в первом квартале достиг $12,5 млрд, показав рост в течение последних восьми кварталов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доход до уплаты налогов вырос более чем вдвое и составил $240 млн, увеличившись на $127 млн. Чистая прибыль также показала рост более чем в 2 раза ㅡ с $85 млн до $162 млн. Базовая прибыль на акцию за первый квартал составила $1,37 цента (10,74 цента HK$).

«Новый финансовый год начался прекрасно. Отличные результаты этого квартала ㅡ веское доказательство того, что стратегия интеллектуальной трансформации позволяет компании достичь устойчивого экономического роста в динамическом и меняющемся мире. Упорная работа и операционная эффективность позволяют нам реализовать свою миссию и обеспечить человечество более умными технологиями», ㅡ комментирует Ян Юаньцин (Yang Yuanqing), председатель совета директоров и генеральный директор Lenovo.



Результаты первого квартала свидетельствуют, что Lenovo продолжает процветать. Компания превосходит общерыночные результаты и является лидером в глобальном технологическом секторе, несмотря на геополитические и торговые неопределенности отрасли. Благодаря сбалансированной структуре доходов, представительствам в 180 странах мира и значительным производственным мощностям, Lenovo имеет более широкие возможности по сравнению с другими. До сегодняшнего дня влияние на бизнес было незначительным. В перспективе мировой уровень и масштаб бизнеса гарантируют способность компании быстро реагировать и приспосабливаться к сложному и динамичному рынку, обеспечивая при этом устойчивые долгосрочные результаты.



Подразделение Intelligent Devices Group (IDG) достигло значительных результатов. Группа PC and Smart Devices (PCSD), одно из двух бизнес-подразделений IDG, продолжает наращивать выручку с показателем в 12%. Вместе с тем, группа достигла самой высокой в своей истории прибыли за первый квартал финансового года, чем укрепила ведущую роль по прибыльности. Доход до налогообложения составил $524 млн, что на $98 млн больше чем в предыдущем квартале. Американский и Азиатско-Тихоокеанский регионы достигли 20% и 40% роста дохода год к году соответственно, а все четыре региона (Американский регион, Азиатско-Тихоокеанский регион, Китай, регион Европы, Ближнего Востока и Африки) принесли доход более $2 млрд каждый, демонстрируя географический баланс и устойчивость этого бизнеса.

На рынке ПК, который восстанавливается, объем вырос более чем на 13 пунктов. Группа достигла рекордной доли рынка ПК – 24,9%. Это означает, что каждый четвертый ПК в мире – компьютер Lenovo. Это укрепляет позиции Lenovo как мирового лидера в производстве ПК.

Значительные финансовые результаты обусловлены комбинацией инноваций, портфелем продуктов, созданным с учетом мнения клиентов, и фокусом на операционной деятельности. Эта стратегия позволяет компании расти быстрее, чем рынок, как в быстро развивающихся, так и премиальных , включая: рабочие станции, ультрабуки, устройства с мощной графикой, игровые ПК и хромбуки. PCSD и в дальнейшем сосредоточится на премиальных сегментах, внедряя инновации в повседневные и смарт-устройства для бизнеса, а также разрабатывая новые устройства для дома и офиса.

Второе бизнес-подразделение IDG, Mobile Business Group (MBG), показало еще один прибыльный квартал и увеличило прибыль до налогообложения на $100 млн уже четвертый квартал подряд. В Северной Америке объем рынка вырос более чем на 37 пунктов, а рентабельность до вычета налогов увеличивается более чем на 14 пунктов из года в год.

Подразделение Data Center Group (DCG) повышает рентабельность уже восемь кварталов подряд. Выручка от систем хранения данных выросла более чем на 80% из года в год, а направление Software Defined Infrastructure (SDI) имеет двузначный рост год к году. Общий доход снизился, поскольку незначительное количество крупных заказчиков облачных решений уменьшили объемы закупок после быстрого роста инфраструктуры в течение прошлого года, а также из-за снижения выручки вследствие снижения цен на компоненты. В сегменте высокопроизводительных вычислений (HPC) компания вышла на первую позицию рейтинга ТОР500 суперкомпьютеров с 173 системами на 20 рынках, продолжая поддерживать передовые научные исследования во всем мире.

Группа продолжит расширяться как игрок полного спектра решений для центра обработки данных, обеспечит продажу SDI, систем хранения данных, сетей, HPC, AI, IoT, услуг и решений, а также усилит свои возможности для проектирования и производства Hyperscale-решений. Кроме того, бизнес будет способствовать дальнейшему совершенствованию путей выхода на рынки и операционной эффективности для достижения высокого уровня роста на рынке, одновременно увеличивая доходность.

Для справки:

1 квартал 2019 финансового года Lenovo длился с 1 апреля по 30 июня 2019 года.