Lenovo запускает глобальную стратегию "Everything-as-a-Service"

21 сентября 2021, 10:15

В рамках ежегодного мероприятия Tech World компания Lenovo объявила об эволюции своей бизнес-модели, основанной на концепции, когда клиенты платят только за то, что используют.

Компания представила Lenovo TruScale — новое комплексное предложение “все как услуга” (Everything-as-a-Service). Это заявление стало частью трансформации Lenovo к “новой реальности” — эре, когда потребители и бизнес-лидеры нуждаются в новых решениях и технологиях. Новый сервис поможет справиться с беспрецедентными изменениями в бизнесе, образовании, быту и в других сферах жизни.

Расширяя бренд TruScale за пределы инфраструктурных услуг, Lenovo объединяет все свои предложения as-a-Service под одним началом. Компания предлагает действительно глобальное решение, которое объединяет несколько важных опций. В рамках стратегии обслуживания через единое окно клиенты получают возможность работать и с безопасным и контролируемым общедоступным облаком, и с гибридными платформами. Lenovo TruScale воплощает видение трансформации компании в “новой реальности” — удовлетворение растущего глобального спроса на более интеллектуальные технологии в условиях новой эпохи гибридной работы и обучения.

«Цифровая трансформация происходит быстрее, чем когда-либо, и компании изо всех сил стремятся поспеть за скоростью инноваций. Мы ежедневно слышим от IТ-директоров, что технологические потребности их организаций меняются каждые 12-18 месяцев, — сказал Кен Вонг (Ken Wong), президент Solutions & Services Group. — С моделью TruScale клиенты могут рассчитывать на одно решение от одного провайдера, единую систему контрактов и отчетности с помощью решения “все как услуга”.

Lenovo TruScale предлагает предприятиям любого размера модель as-a-Service, обеспечивающую гибкость, которая поможет сохранить конкурентоспособность. Новое предложение “все как услуга” базируется на масштабируемой облачной модели и предсказуемых вариантах оплаты за оборудование и услуги. Этот переход к полностью интегрированной стратегии as-a-Service воплощает в жизнь видение компании “One Lenovo” — решение распространенных бизнес-задач и предоставление IТ-директорам производительности и гибкости с возможностью оплаты по мере роста. Lenovo TruScale позволяет полностью управлять инфраструктурными решениями IТ-директоров, что дает клиентам преимущества локального облака и уверенность в сохранности данных в гибридной среде.

Исследования показывают, что спрос на технологию “все как услуга” растет в четыре раза быстрее, чем общий объем целевого рынка TAM (Total addressable market) IТ-услуг. Через три года модели “как услуга” смогут сократить 12% расходов на корпоративные серверы x86 и более 50% затрат на новые корпоративные системы хранения данных. При этом среднегодовой темп роста составит 40%, что позволит сократить около 17% расходов на коммерческие ПК по сравнению с 1% два года назад. Также стоит отметить среднегодовой рост направления на 50%.

Мир перешел к гибкой модели, где работать и учиться можно из любой точки мира. Ощутимую выгоду от этих изменений извлекут организации, использующие передовые технологии, созданные для новой гибридной реальности. Для этого необходимы гибкие устройства и рабочие платформы с моментально реагирующей на запрос поддержкой и техническими решениями, адаптированными под нужды каждой отдельной компании. Под это описание подходит инновационное решение компании Lenovo “устройство как услуга” (Device-as-a-Service). При переходе на комплексное предложение TruScale, направление Lenovo DaaS продолжит помогать клиентам переходить к современной IT-среде за счёт лучших сквозных технологий, сервиса и службы поддержки на протяжении всего жизненного цикла, а также удобного финансирования, нацеленного на снижение общей стоимости собственности.

Компания Lenovo разрабатывает новый способ представления решения as-a-Service на рынке и предлагает организациям максимальную гибкость в использовании IT-инфраструктуры, сервисов и программного обеспечения. Создавая стратегические альянсы с другими лидерами рынка, заказчики будут иметь безопасный доступ к общему облаку и контроль локальных решений. Для разработки новой платформы Lenovo объединилась с ведущими партнерами по инфраструктуре Deloitte, VMWare и Intel, а также партнерами по безопасности DaaS-решений Absolute Software и SentinelOne. Эти союзы помогут предоставлять компаниям динамические решения, такие как гибридные облачные разработки для сред “от периферии к облаку” (Edge to Cloud) — самые лучшие инновационные технологии в своей сфере. Они оснащены последними разработками инфраструктуры хранения данных и позволяют масштабировать емкость хранения по запросу.

«Подход, ориентированный на услуги, помогает Lenovo удовлетворить потребности рынка в гибких и надежных гибридных облачных операциях. Проще говоря, наша деятельность позволяет компаниям развивать свои предприятия и снижать риски. Так они могут больше концентрироваться на создании ценности и служению общественности», — комментирует Пунит Ренжен (Punit Renjen), генеральный директор Deloitte Global.