МС- картриджи Denon – не стоит и вспоминать про ММ

Две технологии, неразрывные с воспроизведением виниловых дисков, спорят между собой уже намного больше полувека.
Речь идет о головках воспроизведения – картриджах ММ (с подвижным магнитом) и МС (с подвижной катушкой). Есть еще МI – но о них не в этот раз…
И для корректности, стоит объяснить принцип работы ММ и МС и разобраться в их преимуществах и недостатках, которые логично связаны с принципом действия каждой из систем.
Итак, картридж ММ, в его схеме, как уже было сказано, используются подвижные магниты. Они колеблются относительно катушек, намотанных из тончайшей проволоки. В свою очередь, магнит связан с кантилевером, на конце которого размещается алмазная игла (в свое время, наряду с алмазом также применяли корунд и другие сверхтвердые материалы). Игла проходит канавку виниловой пластинки, заставляя магниты двигаться, в результате переменный ток в катушке соответствует записанным звуковым колебаниям. Подробности по ссылке далее.