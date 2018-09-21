Meizu16X – 6-дюймовый смартфон с ценником от $300

21 сентября 2018, 12:45

На территории Китая компания Meizu анонсировала свой новый смартфон - 16X.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 710 + 6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ.

Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение Full HD+, соотношение сторон 18:9.Основная камера – двойная – модели 20Мп+12Мп, фронтальная камера – 20Мп.Емкость аккумулятора – 3100 мАч. Отмечена также поддержка быстрой зарядки mCharge 4.0.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» поддержка dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.Работает терминал под управлением Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Flyme OS поверх.Релиз новинки в Китае состоится в ближайшее время. Аппарат появится в черном варианте расцветки корпуса, а также в белом, золотистом и серебре. Стоимость - $306 за версию с 6 ГБ ОЗУ/64 ГБ и $350 за модификацию с 6 ГБ «оперативки» и 128 ГБ встроенной памяти.