LG планирует выпустить "самый привлекательный" гибкий смартфон

5 октября 2018, 11:45

Менеджмент LG, в интервью одному из авторитетных специализированных ресурсов, обозначил позицию компании в отношении так называемых гибких смартфонов.

Судя по всему, этот южнокорейский гигант разработки в данном направлении ведет уже далеко не один год, что, в частности подтверждают те или иные патенты, информация о которых появляется в Сети с завидной регулярностью.По словам представителей LG, производитель не стремится стать «пионером» в данном сегменте. Вместо этого, LG хочет стать компанией, которая предложит рынку «наиболее привлекательный» с потребительской точки зрения смартфон.На данный момент специалисты компании заняты изучение различных конструктивных вариантов устройства. LG хочет сделать такую «трубку», которая бы выделялась как в техническом плане, так и своим функционалом.