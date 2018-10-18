М7 – дешевый 8-ядерный смартфон от Meizu

18 октября 2018, 9:45

В базе тестера GeekBench "всплыли" судя по всему, первые спецификации смартфона Meizu M7, который пока что не был представлен производителем официально.

В упомянутом бенчмарке грядущая новинка фигурирует под индексом M1822. В качестве аппаратной платформы "под капотом" 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 632 + 4 ГБ оперативной памяти. Программная платформа – Android 8.1.Результат тестирования в одноядерном тесте – 1484 балла, а в многоядерном – 5639 баллов.Точная дата анонса пока не известна, но по слухам, эта "трубка" должна появиться еще до конца нынешнего года. Стоимость терминала в рознице - $200.