Новые подробности о гибком смартфоне Samsung – "трубка" получит два экрана

6 ноября 2018, 10:45

Авторитетный ресурс The Bell поделился некоторыми новыми подробностями касательно первого смартфона с гибким дисплеем, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит два дисплея. Один из них будет основным, а второй вспомогательным. Первый получит диагональ в 7,29 дюйма, а второй – 4,58.В разложенном состоянии устройство превратится в планшет с дисплеем на 7 дюймов, тогда как в сложенном пользователь сможет работать с 4,58-вым тачскрином.Аналитики говорят, что на данный момент на Samsung Display уже налажено массовое производство такого рода панелей. Изначальные объемы – 100 тыс. единиц в месяц. До конца года производитель должен «наштамповать» до полумиллиона таких экранов.Ну, а первая демонстрация складного смартфона ожидается на конференции Samsung Developer Conference уже завтра.