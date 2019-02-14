Будущее без бумажек: почему наличные скоро исчезнут

14 февраля 2019, 9:45

Интересный факт, но вот уже как несколько лет мы не испытываем боль от необходимости везде носить с собой наличные деньги. Сегодня расплатиться картой можно даже в самом маленьком магазине.

В Европе, к примеру, также не возникает проблем при оплате картой: практически все магазины поддерживают платежную систему наших карт. Весь мир практически полностью перешел на безналичный расчет. В этом году в Госдуме даже оценили введение ограничений на расчет наличными средствами. Об этом пишет портал REACTOR.



На сегодняшний день отношение денежной массы к безналичным платежам в Европе составляет более 1,8. В России данный показатель равен 19. Тем не менее, в нашей стране прогресс виртуальных денежных средств огромен. В большей степени это связано с тем, что долгое время страна была закрыта от инноваций, поэтому различные кредитки и чеки так и не прижились. А когда ситуация кардинально изменилась и начали активно развиваться новые технологии, нововведения довольно быстро вошли в нашу жизнь, вероятно, из-за присущей нам консервативности.



Помимо этого, свой вклад внес Китай и его продукты. Взять хотя бы популярный сегодня AliExpress, который буквально «захватил» нашу страну. Когда Apple Pay и Samsung Pay только появились, ими пользовались только избранные. Несмотря на это, китайцы на удивление быстро освоили технологию бесконтактных платежей и внедрили ее в свои смартфоны. Сегодня даже самые бюджетные китайские смартфоны оборудованы NFC-чипами. В этом им помогли и российские банки, которые максимально быстро поддержали тенденцию и открыли доступ к бесконтактным системам. Сегодня практически каждый день появляются новые возможности бесконтактного взаимодействия даже с банкоматами. Почти всеми ими можно пользоваться без карты.



По словам финансистов, показатели расчетов по картам растут так стремительно, что от общего числа выпущенных карт 88% приходится на расчетные карты. «В нашей стране с относительно недавних пор неуклонно растет количество безналичных платежей физических лиц. Статистика Центробанка указывает на то, что число выпущенных банковских карт в России ежегодно прирастает на 5-7%. Доля активных платежных карт за 5 последних лет выросла с 52% до 63,5%», - говорят они.



«Сейчас безналичному расчету отдает подавляющее большинство покупателей. Например, в сфере услуг доля расчетов картами увеличилась с 35% в 2017 году до 40% в 2018 году», - добавили финансисты. Чаще всего россияне пользуются безналичным расчетом для переводов между картами и оплаты товаров в онлайн-магазинах. Есть еще одна сфера, в которой россияне предпочитают использовать виртуальные деньги. Речь идет об азартных играх в Интернете, и на это есть несколько причин. Во-первых, игорная деятельность в России строго запрещена, поэтому возможности играть на наличные средства практически нет. В-вторых, число локальных казино сегодня свелось к минимуму, подавляющее большинство составляют онлайн-казино, представленные здесь. Тем не менее, финансисты уверяют россиян, что подобные транзакции нельзя назвать безопасными и призывают быть крайне осторожными.



К слову о безопасности, она всегда была и есть главной причиной для беспокойства среди пользователей банковских карт. Большинство из них, как правило, переживают за сохранность своих денежных средств и конфиденциальность своих данных. Вероятно, их опасения связаны с недавними событиями, когда на известном сайте бронирования отелей были украдены все данные карт пользователей. Выяснилось, что данные не просто плохо шифровались, они передавались третьим лицам для противоправных действий. С тех пор у многих людей сложилось ощущение неполной защищенности в Интернете.



Финансисты предполагают, что следующим шагом развития станет криптовалюта. Однако в данный момент ее развитию мешают несколько моментов. Первый — непонимание клиентов о том, что такое криптовалюта и как она работает. Второй — всеобщее недоверие. Криптовалюта популярна лишь в узком кругу людей, но их действительно очень мало. Больше всего в криптовалюту верят японцы: около 11% всех жителей. Эксперты допускают вероятность того, что технология блокчейн в скором времени сможет кардинально изменить принцип работы банков и существенно упростит их взаимодействие друг с другом. Не исключено, что уже через несколько лет посещение банка станет исключительно редким событием, а все важные вопросы будут решаться дистанционно при помощи того же смартфона.