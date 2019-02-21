Apple на выставке The Bett Show-2019

21 февраля 2019, 11:15

В Лондоне прошла выставка The Bett Show-2019, посвященная информационным технологиям в сфере образования.

На мероприятии презентовали новые разработки крупнейших лидеров рынка и молодых технологических компаний. Продукцию Apple представляли независимые образовательные партнеры – квалифицированные педагоги группы Apple Distinguished Educators и ученики британских школ. Они знакомили посетителей с преимуществами использования инновационных технологий от Apple в процессе обучения.

Выставку посетила интернациональная делегация Apple, в частности – Юлия Андреева, руководитель образовательных программ Apple в СНГ, Украине и Грузии, и Алексей Гребенев, руководитель корпоративных продаж продукции Apple компании АСБИС-Украина. Наши представители также побывали в британских учебных учреждениях, имеющих статус Apple Distinguished School: в государственной начальной школе Shacklewell и частной школе ACS Hillingdon International School в Лондоне. Гостям были продемонстрированы положительные результаты использования современных технологий от Apple в учебном процессе: улучшение успеваемости и повышение вовлеченности детей.

Подобные технологии Apple уже начинают внедряться и в украинских школах.