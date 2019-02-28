Стильный чехол — современная "броня" смартфона

28 февраля 2019, 12:16

Защитить любимый гаджет можно с помощью специальных программ и чехла. Своеобразные «бронежилеты» для телефонов стали разрабатывать недавно (причем различных уровней защиты). Некоторые справляются только с легкими царапинами, другие сохраняют работоспособность смартфона даже при погружении под воду или падении с нескольких метров. Выбирать чехол (кожаный или любой другой) нужно под конкретные задачи и предпочтения. Лучше делать это в крупных и проверенных магазинах Украины (там есть подходящие варианты для всех известных брендов и моделей). Определиться будет проще, если познакомитесь со всеми видами.

Книжки

Элегантное решение, которое добавит солидности любому мобильному телефону. «Книжка» позаботится о хрупком сенсорном экране и станет удобным приобретением, если наловчиться ею пользоваться.

Нужно будет быстро и аккуратно открывать, уделить внимание некоторым деталям. Стоит заранее посмотреть, как чехол крепится к задней стенке. Если двусторонним скотчем, снять будет сложно.

Армированные

Чехлы обеспечивают неплохую защиту от ударов и падений за счет выполненного из прочного пластика жесткого каркаса. Оболочка производится из силикона либо резины. Такое сочетание позволяет свести к минимуму вред от возможных механических повреждений и «оптимизировать» вес изделия. Армированные чехлы тяжелее стопроцентно силиконовых, но легче пластиковых и алюминиевых.

Водонепроницаемые

Можно купить прозрачную оболочку, покрывающую смартфон со всех сторон.

Даже при пролитом кофе, попадании брызг от фонтана, небольшого количества воды из крана интернет в телефоне продолжит работать нормально.

Силиконовые

Бюджетный вариант, который бывает с закрытой и открытой спинкой. Он помогает крепче держать телефон, оберегает от соскальзывания. При падении же слегка смягчает удар, перенаправляя его на углы с торцами. Модели с закрытой спинкой еще защищают от потертостей и царапин заднюю крышку. В продаже встречаются самые разнообразные рисунки. Обе разновидности силиконовых чехлов радуют невысокой стоимостью, маленькими размерами и весом.

С максимальным уровнем защиты

В роли стандартных материалов для изготовления «брони» выступают авиационный алюминиевый сплав либо твердый пластик. В пластиковых моделях внутренний корпус делают из силикона или мягкой резины. Экран защищает специальное стекло. Вся конструкция способна справиться даже с падением смартфона с двухметровой высоты и умеренным потоком воды.

Цены на «бронированные» оригинальные чехлы огромные. Китайские аналоги стоят меньше, но тоже имеют крупные габариты и иногда устрашающий вид. Из тонкого, аккуратного айфона может получиться «монстрообразный кирпич».

Модели с высшим и средним уровнями защиты в обычной жизни излишни. Выбирать их по фото и заказывать на крупных торговых порталах в интернете стоит лишь в некоторых случаях. Они пригодятся любителям экстрима, активного отдыха и охранникам, военным, строителям — людям, которые постоянно рискуют уронить и случайно поломать гаджет. Остальные смело могут выбирать стильные «книжки», армированные и силиконовые чехлы.