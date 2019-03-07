Я, робот. Заоблачные технологии в наземных казино

7 марта 2019, 21:39

В век цифрового прогресса сложно представить себе заведение высокого, которое бы полностью обходилось без IT-технологий. Исключением не стали и казино. Технологические новшества, внедряемые в их работу, заметно уменьшают расходы владельцев заведений, и делают пребывание в казино более удобным и безопасным для клиентов. Более того, некоторые инновационные разработки становятся отличной приманкой для туристов, желающих посмотреть на чудеса робототехники. В этой статье мы рассмотрим самые интересные и перспективные технологии, которые уже внедрены в казино.

Робот-секьюрити в Pеchanga Resort and Casino, Лас-Вегас

После печально известных событий 2 октября позапрошлого года, когда житель США устроил массовые убийства, застрелив более 50 человек, управляющие курортным комплексом Pechanga решили увеличить уровень безопасности своего заведения. Владельцы сделали заказ у одной известной калифорнийской фирмы на двух роботов-охранников.

Первый робот K1 по имени Rudy исполняет обязанности патрульного. Это стационарная модель со встроенным искусственным интеллектом. Высота К1 два метра, а вес - почти 70 килограмм. Основная его задача - это дежурить у входа и сканировать клиентов. Режим работы у робота весьма суровый: 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Rudy фотографирует людей, собирает биометрические данные, снимает видео. Затем вся эта информация отправляется службе безопасности казино.

Руди проводит мониторинг клиентов на предмет обнаружения у них оружия и принимает во внимание любую странную деятельность, представляющую (пусть и потенциальную) угрозу для остальных клиентов. В случае чрезвычайной ситуации, робота можно использовать в качестве переговорщика, так как он оснащен динамиком и микрофоном. Управляется Руди дистанционно.

K1 несет свою службу с лета 2018 года. За это время он смог верно определить троих преступников, замышлявших ограбление этого казино. Не откажет Руди и в помощи мирным постояльцам. Если вы потеряете свою машину на парковке, то добродушный робот-охранник поможет найти ее по номерным знакам.

Второй робот K5 (или Buddy) массивнее своего друга, но не менее полезный. Высота Бадди более полутора метров, а вес составляет почти 200 кг. Несмотря на свои параметры, он весьма ловко передвигается внутри казино и вокруг здания. Четыре высокотехнологичные камеры, расположенные на Бадди, позволяют сканировать до трехсот машин в секунду, а тонко настроенные датчики фиксируют малейшие изменения температуры, которые могут свидетельствовать о начинающимся пожаре.

Как и Руди, К5 беспрерывно проводит мониторинг гостей, собирает данные и отправляет их службе безопасности.

Робо-дилер Мин в Макао

Почти четыре года назад в "китайском Лас-Вегасе" был введен в работу первый в мире робот-крупье по имени Мин. Автоматизированная машина с искусственным интеллектом в виде молодой стройной брюнетки работала на раздаче карт. В ее обязанности входила не только сама раздача, но и наблюдение за поведением игроков (прямо как в казино с реальными крупье). Мин следила, чтобы никто из присутствующих не мошенничал и не вел себя агрессивно. Робо-девушка могла поддержать диалог на простые темы и широко улыбаться гостям.

Автоматические станции по раздаче карт были введены еще 2012 году в Индии, но Мин стала первой подобной машиной в человеческом обличии.

Изначально планировалось установить Мин в казино Лас-Вегаса, но местные пользователи решили, что для американских граждан этот робот недостаточно эмоционален. Сейчас компания отказалась от массового производства подобных роботов. Она решила сосредоточиться на "очеловечивании" уже созданных моделей.

В прошлом году разработчики представили аналог робота-крупье. По их словам, автоматизация подобной работы очень выгодна: роботы не ходят на обед, им не нужно спать, а также у них нет человеческого фактора, который может повлиять на результаты.

Распознавание лиц в Merit Lefcosa, Кипр

Одно из крупнейших казино севера Кипра ввело в использование умную систему распознавания лиц. Множество камер, которыми увешаны залы и здание казино, сканируют лица клиентов и сравнивают их со списками "особо важных" или "нежелательных" персон.

Если лицо посетителя совпадает с картотекой мошенников, то сигнал передается в службу безопасности Merit Lefcosa, а если с вип-персоной, то напрямую управляющему. Первых выводят из заведения, а вторых встречают у дверей и провожают в специальные залы для элитных особ.

Владельцы казино на Кипре отметили, что биометрическая система позволила в разы улучшить работу персонала и сократить расходы казино. Нежелательных посетителей также стало меньше.

Это функцию переняли многие владельцы американского игорного бизнеса.

Производители гарантируют, что в скором времени такие системы будут стоять в каждом заведении. К тому же, они планируют улучшить их, чтобы распознавание лиц проходило более подробно. Например, чтобы такие системы определяли возраст клиентов. Это бы ограничило доступ несовершеннолетних с поддельными паспортами в казино.

Мобильное приложение в Harrahs, Лас-Вегас

Одна из крупнейших сетей казино во всем мире подписала контракт о сотрудничестве с разработчиками мобильных приложений компанией Total Rewards. Специалисты в области программирования выпустили специальную программу для мобильных телефонов и планшетных компьютеров.

Эта программа собирает данные о ставках человека в казино этой сети, отправляет их владельцу казино и самому посетителю. После регистрации в приложении, пользователь получает бонусную карту. Пополнять ее можно любой суммой и использовать для оплаты игр, ставок или отелей сети "Харрас". Программа считывает информацию в онлайн-режиме. Таким образом, владелец казино знает, сколько денег уже проиграл каждый клиент и сколько времени провел он в заведении. Тем, у кого на счету осталось мало средств, администраторы предлагают отдохнуть от игры. А тем, кто уже долгое время не вставал из-зав игрального стола, приносят напитки от заведения.

По словам владельцев "Харрас", эта программа в разы увеличила лояльность постоянных клиентов.