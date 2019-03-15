Памяти много не бывает: обзор 5 лучших внешних винчестеров Transcend

15 марта 2019, 17:24

Уверенные пользователи ПК придерживаются мнения, что эксплуатация ПК и лэптопа станет гораздо комфортнее при условии использования хорошего внешнего хард-диска.

Как правило, выбор хорошего жесткого диска базируется на его возможностях и технических свойствах. В процессе поиска лучшей модели пользователи обращают внимание на емкость, скорость передачи данных, размер, цену и репутацию производителя. Одним из самых популярных разработчиков портативных винтов признана корпорация Transcend. Приобрести внешние жесткие диски Трансенд можно в мойо.

ТОП-5 лучших винчестеров от производителя

StoreJet 2.5 USB 3.1 Gen 1 4TB (из серии H Blue)

Модель в стильном корпусе, пригодная для эксплуатации даже в экстремальных условиях. Облаченный в мощный трехкомпонентный корпус, он не боится ударов и других воздействий механического характера. Интерфейс USB 3.1 обеспечивает молниеносную скорость передачи данных, а 4 Тб памяти достаточно для хранения больших массивов данных.

2.5" USB 3.1 StoreJet 2TB (линейка 200 White)

Жесткий диск предназначен для разработок «яблочной корпорации» – компьютеров Mac. «Невесомый» корпус из алюминия делает винчестер максимально эргономичным и удобным в использовании. Скорость передачи данных - 5 Гбит/с, при этом емкость диска средняя – 2 Тб.

2.5" USB 3.0 StoreJet 2TB Iron Gray Slim

Еще один винчестер, выполненный по передовой трехступенчатой технологии. Защитные свойства модели объединены с высокой скоростью обмена информацией. А внутренний механизм подсветки делает его довольно стильным.

2.5"USB3.0 StoreJet A 2TB White

Еще один винт в форм-факторе 2.5" для использования как со стационарными ПК, так и с ноутбуками. Благодаря небольшим размерам легко поддается транспортировке и может использоваться во время путешествий или командировок. Подключается к ПК традиционно через USB-интерфейс (3.0).

2.5" USB3.1 Type-C StoreJet

Винчестер из серии M, в базовую комплектацию которого входит USB-кабель типа Type-C, предназначенный для подключения к инновационным устройствам. Относится к категории защищенных, поэтому отлично подходит для активного использования. Объем накопителя – 1 Тб. Такого количества памяти хватает, например, для хранения документов из офисных программ, фотоснимков и других мультимедийных файлов.

Компания Трансенд производит внешние винты разного форм-фактора и объема. Какому именно отдать предпочтение для расширения памяти собственного ПК – выбирать только вам.