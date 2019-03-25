5 тенденций влияния технологий на школьное образование

25 марта 2019, 9:45

Руководитель образовательных программ Apple в СНГ, Украине и Грузии Юлия Андреева рассказала о возможностях использования гаджетов в качестве мощного учебного инструмента, направленного на развитие аналитического мышления, пространственного воображения и социализации детей.

Юля перечислила тенденции, способные сделать обучение в современных школах в разы более интересным и эффективным.

1. Робототехника: навыки программирования с раннего возраста

Уже сегодня дети от 3-ех лет могут взять планшет с полностью прописанными алгоритмами, по которым можно составлять программный код, подключить роботов и приводить их в действие.

2. 3D-печать: замысел в материальном воплощении

В школах развитых стран установился тренд под названием Stamp. Он представляет собой повсеместное использование 3D-печати при освоении точных и естественных наук для наглядной демонстрации.

3. Дополненная реальность: глобальное видение и детальное восприятие

Ряд естественных, технических и общественных наук становится более занимательным для изучения, когда при помощи технологии дополненный реальности можно наблюдать процессы, сокрытые от глаза, в реальном времени и динамике развертывания.

4. Софт: творческая свобода и информационная безопасность

Одна из самых ярких и интересных мобильных разработок – приложение Garage Band. Оно позволяет как самостоятельно сделать первые шаги в обучении нотной грамоте, поскольку содержит бесплатные уроки, так и развивать дальнейшие музыкальные навыки, протестировав различные музыкальные инструменты.

5. Социальные сети: улучшение учебного процесса

Мы наблюдаем трансформацию концепции социальных сетей: из унитарных платформ общего пользования возрастают проекты, способные покрывать потребности какой-то определенной группы по интересам. Примером являются международные соцсети для интерактивного взаимодействия учителей, учеников и их родителей.