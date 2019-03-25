Samsung показала будущее автономного вождения

25 марта 2019, 13:15

Как говорил персонаж Берни Мака в фильме «Трансформеры»: «Между машиной и водителем существует мистическая связь».

Благодаря развитию современных технологий и их проникновению в автомобильную отрасль с каждым годом эта связь становится все теснее.



Наличием режима «автопилота» в авто сегодня никого не удивишь, бортовые системы автомобилей становятся «умными», увеличиваются объемы данных, анализируемых и обрабатываемых внутренними устройствами машин и т. д. Все это позволяет повысить безопасность вождения автомобилем и сделать этот процесс комфортным для человека.



Samsung Electronics вносит свой вклад в формирование будущего безопасных систем автономного вождения, предлагая решения для высокоскоростной связи между машиной и водителем, обработки, хранения и доступа к информации.



Например, благодаря высокой скорости работы eUFS, автомобильные системы могут включаться всего за 2 секунды, обеспечивая мгновенный доступ к данным. Накопитель AutoSSD хранит картографические данные для автономного вождения. Модули памяти LPDDR5 DRAM используют высокоразвитую и оптимизированную по скорости схемную архитектуру с низким энергопотреблением для мгновенной передачи информации с автомобильных датчиков, а память GDDR6 DRAM со сверхвысокой пропускной способностью использует для хранения и обработки данных алгоритмы глубокого обучения и искусственного интеллекта.



На видео продемонстрированы новейшие разработки Samsung для автономного вождения, которые являются одним из стратегических направлений компании: искусственный интеллект, 5G, биофармацевтика и автомобильные компоненты для будущих беспилотных автомобилей.



