Почему быстро разряжается аккумулятор в ноутбуке?

1 апреля 2019, 21:16

То, с какой скоростью садится ноутбук, может зависеть от множества факторов. Основные из них – это механические неполадки и проблемы с программным обеспечением.

Почему ноутбук не держит зарядку? Как выявить причину? Что делать, чтобы ноутбук дольше держал заряд? Все эти вопросы подробно рассмотрены в статье, предоставленной сервисом Zeto.ua.

Если ноутбук не держит зарядку, то проблема может быть в неисправном источнике питания или неполноценной работе внутреннего вентилятора. Также может быть такое, что аккумулятор просто устарел, и тогда ничего не остается, кроме как сменить его на новый.

Неисправность источника питания

При выпуске устройств на каждую батарею рассчитано точное число зарядов и разрядов. Со временем запас зарядов и разрядов заканчивается, и ноутбук перестает держать батарею. Эту проблему можно решить только покупкой нового аккумулятора.

Рекомендация! Снимайте ноутбук с зарядки, когда аккумулятор полностью заряжен, а ставьте на зарядку, когда он имеет минимальный уровень заряда. Так вы значительно оттянете срок износа аккумулятора.

Окисление контактов

Чтобы предотвратить проблему окислившихся контактов, нужно просто их протереть. Последовательность действий такая:

Отключите устройство.

Достаньте аккумулятор.

Убедитесь в том, окислены ли контакты (если окислены, то на них заметен светлый налет, похожий на пыль).

Для чистки подготовьте зубную щетку и медицинский спирт.

Смочите щетку в спирте и осторожно очистите контакты от налета.

Выждите некоторое время, пока контакты подсохнут, и можете ставить аккумулятор на место.

Проблемы с внутренним вентилятором

Любое устройство в процессе работы нагревается изнутри. При активном пользовании лэптопом система охлаждения могла засориться, а это в свою очередь повлиять на аккумулятор.

Дело в том, что когда БИОС замечает перегрев устройства, он отдает команду об увеличении оборотов вентилятора. При увеличении количества оборотов вентилятор расходует куда больше энергии, чем обычно. Вследствие этого устройство плохо держит заряд батареи. Для устранения этой неполадки нужно почистить систему охлаждения:

Обесточьте и выключите устройство.

Найдите, где расположен вентилятор и раскрутите панель в этом месте.

Устраните слои пыли на вентиляторе, продув их.

Также желательно сменить термопасту.

Помимо технических неисправностей, на аккумулятор могут влиять такие факторы, как программный сбой, вирусное ПО и приложения в фоновом режиме.

Неполадки с драйверами

Драйвер нужен для того, чтобы отдельные сферы устройства работали корректно. Драйвера могут зависать и автоматически перезапускаться операционной системой. После слета драйверов некоторые составляющие лэптопа могут работать некорректно, и система охлаждения не исключение.

Драйвера могут зависнуть из-за вредоносного программного обеспечения. В таком случае необходимо проверить устройство на наличие вредоносного ПО с помощью специальных утилит, а затем восстановить драйвера с родного диска или скачав их с интернета.

Сторонние программы

Аккумулятор может быстро разряжаться из-за большого количества приложений, которые активно работают в режиме фона. Узнать об этом можно только из диспетчера задач. Чтобы избавиться от работы фоновых программ, нужно проделать следующее:

Откройте командную строку (Win + R).

В появившемся окне впишите "msconfig" без кавычек и нажмите клавишу Enter.

Перейдите во вкладку "Автозагрузка" и снимите галочки со всех ненужных программ.

Перезапустите устройство.

Также для экономии заряда можно установить режим сбалансированного электропитания. Для этого:

Кликните на значок зарядки на панели.

Выберите "Дополнительные параметры электропитания".

Поставьте галочку на "сбалансированный".