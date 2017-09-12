MSI GT75VR — первый в мире 17” игровой ноутбук с быстрой "механикой"

12 сентября 2017, 16:15

Как было сказано, наиболее интересной фишкой нового Титана стала быстрая механическая клавиатура с независимой RGB-подсветкой каждой клавиши.

Мы не забыли сказать, что это 17’’ игровой ноутбук? Таким образом, будущие обладатели GT75VR получат портативную игровую систему с мощью и эргономикой «большого» десктопа. Новый MSI GT75VR имеет всё необходимое, чтобы стать лучшим другом геймера. В разработке клавиатуры учитывались не только оптимальные характеристики срабатывания и тактильного отклика. Её создатели позаботились об удовольствии пользователя даже от ощущения клавиш под пальцами и момента их срабатывания. И венчает всё это великолепие возможность управления подсветкой каждой клавиши: более 16 млн. цветов позволят сделать клавиатуру GT75VR действительно уникальной.



Непременно стоит сказать о самой быстрой среди современных ноутбуков панели. Благодаря времени отклика матрицы 3 мс и частоте обновления экрана 120 Гц геймеры могут навсегда позабыть о смазанной картинке и потери детализации в FPS-шутерах или гоночных симуляторах. Двумя немаловажными характеристиками нового дисплея также являются гамма отображаемых цветов 94% NTSC и широкие углы обзора, которые дают крайне качественную цветопередачу и возможность наклона дисплея под самыми экстремальными углами без потери качества изображения.



GT75VR Titan является 1-ым в мире игровым ноутбуком с сетевым адаптером 10Gb Ethernet. Поддержка технологии MULTI GIG Ethernet позволяет в 10 раз увеличить пропускную способность интернет-подключения. Простым языком, эта фишка ускорит скорость скачивания файлов и сделает онлайн-геймплей значительно более плавным, попутно снизив количество проблем со скоростью подключения.



GT75VR отличается новейшей системой охлаждения Cooler Boost Titan, признанной лучшей в своём сегменте. Отдельные вентиляторы Whirlwind для CPU и GPU в сочетании с 10-12 тепловыми трубками (их кол-во зависит от модели ноутбука) оптимально отводят тепло от ключевых компонентов. Даже SSD-модули снабжены отдельным радиатором , гарантирующим стабильную производительность сверхбыстрых накопителей. Таким образом, извечная проблема и ахиллесова пята всех ноутбуков совершенно не актуальна для GT75VR.

Невероятная мощь GT75VR Titan обеспечена могучим Core i7 7820HK с возможностью разгона до 4.2 ГГц и тремя GPU на выбор: NVIDIA GeForce GTX1080, GTX1070 SLI или GTX1070. Модуль Cooler Boost Titan остаётся непревзойдённым по эффективности охлаждения среди игровых ноутбуков. Наряду с этим новый Титан приобрёл множество технологических усовершенствований, включая True Color 2.0 и NAHIMIC VR, поддержку High-Res Audio (32 бита/384 кГц), хранилище SuperRaid 4, эксклюзивный дисплей 120Гц / 3мс, приложение Dragon Center и многое другое. Выпустив GT75VR Titan, компания MSI в очередной раз повысила планку технологического совершенства для производителей игровых ноутбуков. Титан готов снова взойти на трон (никаких параллелей с “Игрой престолов»!), получить заслуженные почести и стать новым владыкой игрового мира!