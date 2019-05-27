Шесть причин использовать видеоконференцсвязь

27 мая 2019, 12:15

Деловое общение в формате видеоконференций – выбор компаний по всему миру.

Качество видеоконференцсвязи непрерывно совершенствуется и становится актуальным для украинских компаний, которые стремятся быть активными игроками как на внутреннем, так и на международном рынке. Мы выбрали шесть аргументов в пользу использования современных устройств для общения на расстоянии.

1. Количество переговоров.

Развитие интернет-технологий существенно усилило глобализационные процессы. В условиях трансграничности стало возможным эффективное ведение бизнеса сразу в нескольких странах и беспрепятственное установление множества контактов.

2. Качество коммуникации.

Визуальная информация запоминается и воспроизводится человеком быстрее. Видеоконференция – удобный инструмент, чтобы оперативно устроить «мозговой штурм» с наглядной демонстрацией идей, коллективно создать концепт-борд, согласовать с коллегами графики и дедлайны, провести как короткую спонтанную пятиминутку, так и подготовленную расширенную презентацию. Кроме того, видеосвязь позволяет избежать недопонимания или искажения информации, передавая элементы невербального общения.

3. Экономия времени.

Телефонный разговор или переписка в режиме реального времени не способны свести воедино все каналы восприятия информации человеком. Коммуникационные барьеры могут существенно увеличить временные затраты при проведении переговоров.

4. Экономия средств.

Цифровые технологии становятся все более доступными, и с каждым днём улучшают качество звука и изображения. В то же время топливо в цене только возрастает. Экономия на перемещениях может быть как незначительной – например, затраты на бензин в пределах одного города, так и колоссальной, если речь идет о дальних авиаперелетах и бронировании отелей для иностранных партнеров.

5. Простота использования.

Телекоммуникационные устройства не только снижаются в цене, но и становятся все более лёгкими в обращении. На приведение техники «в полную боевую готовность» нужно буквально пару минут и не требуется помощь специалиста.

6. Повышение престижа.

Использование «последнего слова техники» характеризует вас как прогрессивную и амбициозную компанию, запрограммированную на успех.









