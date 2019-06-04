Lenovo представляет результаты исследования предпочтений и поведения геймеров

4 июня 2019, 9:45

Компания Lenovo провела исследование поведения геймеров и определила их ожидания относительно компьютеров и другого аппаратного обеспечения для игр.

Первые компьютерные игры появились благодаря энтузиастам, которые нашли новое применение неиспользованному прежде потенциалу персональных компьютеров (ПК). Сначала сторонниками таких игр стали подростки, у которых было достаточно свободного времени. Отсюда и популярный до сих пор стереотип о том, что основное ядро компьютерных игроков – школьники и студенты. Однако, подростки стали старше, и индустрия игр выросла вместе с ними.

«Бизнес не должен принимать стратегические решения, основываясь только на предположениях о клиентах. Нужно общаться непосредственно с пользователями, ведь это единственный способ по-настоящему понять их желания, потребности и возможности их удовлетворить, – комментирует Дилип Бхатия (Dilip Bhatia), вице-президент по глобальному маркетингу, опыту пользователей и клиентов Lenovo.

В ходе исследования компания Lenovo опросила 7 800 своих пользователей по всему миру. Его цель ー узнать, кем являются современные геймеры и каковы их ожидания от ПК, которые у них уже есть или будут в будущем.

Исследование показало, что существует как минимум пять различных групп компьютерных игроков. Компания Lenovo описала их различия, общие черты, а также ожидания касательно новых настольных компьютеров и ноутбуков. По словам Дилипа Бхатии (Dilip Bhatia), определенные черты портрета обычных геймеров со временем меняются, однако их страсть к мощным и удобным компьютерам остается неизменной. Поэтому компания продолжит фокусироваться на создании специализированного аппаратного обеспечения для игрового сообщества под брендом Legion.

Ключевые результаты исследования:

• Топ-3 компонента, которые следует заменить в игровом компьютере, чтобы улучшить пользовательский опыт геймеров, – это объем памяти, центральный и графический процессоры.

• 1 место занимает графика – это важнейший атрибут хорошей компьютерной игры, по мнению геймеров.

• 7,5 часов в неделю в среднем опрошенные проводят за игрой.

• У 90% геймеров именно игровой компьютер.

• 24 года составляет средний стаж игры старшей группы геймеров.

Современные геймеры – уже не дети, они увлекаются играми в среднем 14 лет и успели сделать это хобби частью взрослой жизни. Большинство проводят за видеоиграми около 7,5 часов еженедельно, 28% – более 10 часов. Преимущественно играют ночью – на это время суток приходится 69% от общего времени.

В последние годы индустрия игрового контента переживает настоящий бум, набирают популярность live-трансляции и видео на таких площадках как, например, Youtube. Геймеры – среди ключевых потребителей такого контента. Почти половина из них смотрят видео, в которых другие игроки проходят известные игры. Youtube становится самой популярной платформой для просмотра геймерских видео – его выбирают 63% игроков, второй – стриминговый сервис Twitch™, который просматривают 44% геймеров, на третьей позиции – Ustream (33%). 11% геймеров записывают как они играют, а 57% из них имеют собственный канал.