Каждый второй становится жертвой киберпреступления – исследование Lenovo

17 декабря 2019, 11:45

Согласно исследованию компании Lenovo, каждый второй хотя бы раз становился жертвой киберпреступников.

Причем 61% пользователей интернета уверены, что с легкостью справятся с кибератаками. Те, кто беспокоятся о безопасности в сети, прежде всего озадачены защищенностью личных данных (73%) и возможными финансовыми потерями (69%). В свою очередь пользователи меньше боятся репутационных потерь (26%) и снижения производительности работы устройств (28%).

"По данным исследований Lenovo, лишь 3% интернет-пользователей не боятся стать жертвами киберпреступлений. Остальные 97% – ищут способы защитить себя, но в то же время недооценивают реальные угрозы. 23% опрошенных считают, что обычной осторожности в интернете достаточно, чтобы не потерять свои данные. Думаете, только реальный мир может быть жестоким и опасным? Сегодня дети и взрослые все чаще подвергаются угрозам в цифровом пространстве. Создавая устройства Lenovo, мы заботимся о безопасности наших пользователей. Например, для этого разработана уникальная система защиты ThinkShield. Доказано, что данные на наших устройствах на 99% меньше подвержены поражению, чем на других. Однако очень часто решающую роль в потере данных играет банальный человеческий фактор", – отмечает Тарас Джамалов, генеральный директор Lenovo в Украине.

Двухфакторная аутентификация считается одним из самых надежных типов защиты информации. В банковском деле используют 73% пользователей, а вот для социальных сетей – только 35%, чем упрощают доступ киберпреступникам. Не менее надежной считают биометрическую аутентификацию, ее выбирает 54% пользователей. Чаще всего используют отпечаток пальца (43%) или же распознавания лица (21%). Реже – аутентификацию по радужной оболочке глаза (6%) и с помощью подписи (6%).

"Большинство создает страницы в соцсетях еще до того, как узнает о возможных угрозах. Поэтому родители и дети должны уметь мыслить критически и отличать потенциальные опасности. Например, всей семьей стоит просматривать новое приложение, обсуждать потенциальные опасности, а также устанавливать настройки приватности и конфиденциальности", – отмечает Анна Носач, психолог и основатель школы детской безопасности "Life School".

